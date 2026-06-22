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Oglasila je Jovana Jeremić povodom veze Duška Tošića

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 16:18

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Јована Јеремић
Foto: Youtube/Blic

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se povodom vijesti da je Duško Tošić okončao kratkotrajnu romansu sa Norom, a njen komentar privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Naime, kako je Informer prvi pisao, Duško Tošić je stavio tačku na vezu sa izvesnom Norom, a spekulacije o raskidu podgrejane su nakon što ju je uklonio sa liste prijatelja na Instagramu.

Vijest je odjeknula poput bombe i izazvala brojne reakcije, a među onima koji su odlučili da je prokomentarišu našla se "kraljica šera".

"Jedna je JK", napisala je Jovana Jeremić uz emotikon srca, stavljajući do znanja da smatra da Tošić teško može pronaći partnerku koja bi mogla da zamijeni majku njegove djece.

Podsjetimo, Jovana nikada nije krila simpatije prema Jeleni Karleuši i više puta je isticala da joj je velika želja bila da ugosti "malu od skandala" u najgledanijem jutarnjem programu koji vodi. Ta želja joj se ove godine i ostvarila, kada je Karleuša bila gošća emisije tokom božićnih i vaskršnjih praznika.

(informer)

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Tagovi :

Jovana Jeremić

Jelena Karleuša

Duško Tošić nova djevojka

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