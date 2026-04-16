Evo sa kojim prosjekom je Jovana Jeremić završila fakultet

Jovana Jeremić objavila je snimak iz svog stana na Dorćolu i pokazala svoje diplome iz osnovne škole koje je stekla tokom obrazovanja.

Jovana je ponosno objašnjavala kćerki Lei na kojim je sve takmičenjima bila i tvrdila da je čitav život najbolja.

"To je mama sa 18 godina kada je bila Đak generacije, vidi koliko ima diploma tvoja majka, Sad je JJ zid potpun i pravi, čitav život sam najbolja", pričala je Jovana, a osim toga voditeljka uvijek ponosno ističe da je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a nedavno je otkrila i da govori pet jezika.

Jovana Jeremić se nedavno pohvalila diplomom Pravnog fakulteta, te pokazala da je osnovne studije završila sa prosjekom 9.34, a master studije sa prosjekom 9.25.

"Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo", rekla je voditeljka dok je pokazivala svoju diplomu sa osnovnih studija, prenosi Blic.

Voditeljka je na Instagramu objavila i svoj CV u kom je navela da govori pet jezika, među kojima su: srpski, bosanski, hrvatski, španski i engleski.