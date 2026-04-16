Stefan Karić napustio zemlju, oglasio se nakon presude: Pokazao gdje se nalazi

Bivši rijaliti igrač, Stefan Karić, napustio je porodični dom na Zvezdari i otišao iz Srbije, neposredno nakon što je osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine zbog prebijanja Nataše Šavije.

Dok Šavija najavljuje objavljivanje svih sudskih dokaza, Stefan Karić je otišao na Ibicu kako bi, kako njegov otac Osman tvrdi, započeo sopstveni biznis, odakle se sada i javno oglasio.

Stefan Karić sada je fotografijom potvrdio riječi oca. Uslikao je znak Ibica i napisao:

- Don Kruševca - poručio je Stefan Karić uz emodžije koji plaču od smijeha.

Nakon saznanja do kojih je došao Telegraf u vezi sa sudskim postupkom između Nataše Šavije i Stefana Karića, prema kojima je Karić osuđen, uputili smo se ispred njihove porodične vile na Zvezdari.

Na licu mjesta Telegraf je zatekao Osmana Karića koji je bio ispred kuće i obavljao svakodnevne poslove i sređivao dvorište.

Uprkos velikoj medijskoj pažnji koja ne jenjava, atmosfera je djelovala mirno i bez tenzije.

Stefan Karić nije zatečen u porodičnom domu, a prema saznanjima Telegrafa, u međuvremenu je napustio Srbiju, što je sada i potvrdio.