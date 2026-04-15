Stefan Karić se oglasio nakon presude da je kriv zbog prebijanja Nataše Šavije

15.04.2026 21:56

Стефан Карић се огласио након пресуде да је крив због пребијања Наташе Шавије

Nakon informacija do kojih su došli mediji, u vezi sa sudskim postupkom između Stefana Karića i Nataše Šavije, a prema kojima je Karić osuđen, bivši rijaliti učesnik oglasio se i kratko prokomentarisao navode koji su izazvali veliku pažnju javnosti.

Karić je demantovao saznanja o presudi, navodeći da o tome nije imao nikakve informacije.

"Nemam pojma, prvi put to čujem. Nije se to desilo, nisam bio tu, prije dva dana sam došao u Beograd. Ne znam ništa o tome - rekao je Karić za Telegraf.

Podsjetimo, advokat Nataše Šavije, Brana Radosavljević je za Telegraf iznio detalje presude, navodeći da je sud donio odluku kojom je Karić osuđen na uslovnu kaznu zatvora. Kako je tada navedeno, presudom je Karić osuđen na godinu dana zatvora, odnosno tri godine uslovne kazne, uz objašnjenje da se kazna aktivira ukoliko u tom periodu ponovi krivično delo.

Takođe je istaknuto da Šavija nema pravo žalbe na presudu.

- Sud je donio presudu prije dva mjeseca u kojoj stoji da je Stefan Karić osuđen na godinu dana zatvora, odnosno tri godine uslovno. Kazna postaje aktivna ukoliko ponovi delo u roku od tri godine. Nataša nema pravo žalbe. Kazna je pravosnažna od momenta izricanja - naveo je advokat Radosavljević.

Podsjetimo, Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika da joj je 1. maja 2023. godine nanio teške telesne povrede, nakon čega je pokrenut sudski postupak koji je mjesecima bio u fokusu javnosti. Tokom procesa, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim pretresima, da bi se u aprilu prošle godine pojavila pred sudom i nastavila učešće u postupku.

