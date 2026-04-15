Poznata pjevačica šokirala detaljima o vaspitanju sina: ''Muž je pobjegao sa njim u kupatilo''

Pjevačica Olja Karleuša potpuno je iskreno otvorila dušu o svom privatnom životu, istakavši da joj je uloga majke uvijek bila na prvom mjestu, zbog čega je svjesno zapostavila svoju muzičku karijeru.

Iako njen sin Pavle danas više nije dijete, već odrastao mladić, pjevačica se prisjetila njegovog odrastanja i otkrila detalje o dinamici u svojoj porodici.

Olja je priznala da je u kući imala ulogu “strogog policajca”, dok je njen suprug, poznati biznismen Predrag Petrović, imao znatno smireniji pristup vaspitanju i neretko je sina štitio od batina. Olja se prisjetila jedne anegdote koja najbolje opisuje njihove roditeljske stilove.

– Ja sam uvijek bila taj Hitler. Kada je Pavle bio mali, prvi put sam ga lupila po guzi, možda je imao, recimo dvije godine. Možda je bio i malo manji. Udarila sam ga po guzi zato što smo suprug i ja sjedili na garnituri, a on je stajao kod štekera i sve vrijeme gurao prst. Ja mu kažem: ‘Pavle ne, Pavle nemoj’, a moj suprug kaže: ‘Nema veze ja sam stavio zaštitu na šteker’.

– Ja kažem kad ode kod babe i dede, u tom momentu nema zaštitu. I ja u tom momentu ustajem i krećem, moj muž je vidio šta će da se desi. Međutim ja kako sam ustala, muž je ustao brže, zgrabio Pavla i pobjegao sa njim u kupatilo. I onda je sve vrijeme iz kupatila, sa njim, govorio: ‘Smiri se, smiri se’. Ja sam bila ta koja je bila stroža – rekla je ona na Adria TV.

“Doktor mi je rekao da je to tempirana bomba”

Pored porodičnih anegdota, pjevačica se osvrnula i na najteži period u životu kada se suočila sa iznenadnim i ozbiljnim zdravstvenim problemom. Kako je istakla, simptomi su je zatekli potpuno nespremnu, jer je oduvijek vodila izuzetno zdrav način života.

– Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, lijeižem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osjetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu lijeve noge koji je podsjećao na grč.

– Ubrzo se ispostavilo da problem uopšte nije bezazlen, već da je u pitanju tromb. Opisujući agoniju, strah i neizvjesnost sa kojima se suočila, Olja je iznela zastrašujuće detalje svoje borbe, prenosi Blic.