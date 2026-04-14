Emotivne riječi Darka Lazića: ''Još čekam da se pojaviš brate moj..''

Folker Darko Lazić ne može da se pomiri sa smrću brata Dragana koji je poginuo 11. marta u teškoj saobraćajnoj nesreći.

On se sada tim povodom oglasio na svom Instagramu gdje je podijelio nikada viđen Draganov snimak.

Banja Luka Lauš pod lupom: Bahata vožnja i loša infrastruktura ugrožavaju pješake

Darko je objavio crno-bijeli snimak na kojem je njegov brat nasmijan sjedio u jednom lokalu gdje je bio sa prijateljima, prenosi Blic.

– Još čekam da se pojaviš brate moj… Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema – napisao je u opisu folker dodajući dva emotikona slomljenog srca.