Uroš opleo po Staniji nakon što je nasrnula na njega u Eliti

Stanija Dobrojević i Uroš Stanić ušli su u žestok verbalni okršaj u rijalitiju "Elita 9", koji je na kraju eskalirao.

Tokom rasprave, Stanija je tražila da ga udalje od nje, upozoravajući da ne napravi problem, dok je Uroš izneo optužbe da je ona nasilna.

Situacija je u jednom trenutku postala napeta, nakon čega je došlo do njenog nasrtaja na Uroša, dok je on vikao iz sveg glasa, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Nakon cijele drame, Uroš se sada suočio sa Stanijom u Bijeloj kući.

Uroš Stanić izneo je svoje mišljenje o Staniji Dobrojević, koje se i te kako promijenilo nakon njenog nasrtaja na njega.

- Pokazala si da si slabić i da nisi nikakav igrač. Sasuo sam istinu o tebi. Ukaljano ti je ume i obraz - jasan je bio on.

- Pustiću te da smrdiš u mulju. Smatram da si usisivač bankovnih računa. Fuj. Što dalje od mene - rekao je Uroš potom u "Eliti 9".

Inače, Stanija je danas dobila čestitku za Uskrs od majke, koja ju je potpuno slomila.

- Znaš da ne volim ovakve stvari. Došla si da budeš sa nama, a ti si tu i slaviš Uskrsa među ljudima kojima ne pripadaš. Sada imaš sve o čemu si oduvijek sanjala. Nemaš potrebu da se bilo kome pravdaš. Previše te je sve tu ponijelo. Voli te majka najviše na svetu - glasila je čestitka.

- Volim i ja tebe, praštaj, nisam savršena. Ja sam na oca gladijator i žena ratnica. Tu sam gdje sam, ovi ljudi ne razumiju rječnik koji si me ti učila. Nazivaju me folirantom kad sam fina. Nosim se sa situacijama kako znam i umijem. Za sve moje greške nek mi sudi Bog, a ne ljudi - ispričala je Stanija.

- Rekla si da poznaješ koliko je tvoja majka krhka - nastavio je Darko.

- Ona nikada ne psuje, nikada ne diže ton. Ja sam sigurna da ona plače zbog svega što je moj bivši partner rekao. Nosim se sa situacijom - rekla je Stanija.

Podsjetimo, povodom proslave Vaskrsa u Bijeloj kući organizovano je slavlje, a učesnice rijalitija "Elita 9", Maja Marinković i Stanija Dobrojević, dobile su pakete sa hranom, tortama i drugim poklonima koje su im poslali najbliži.

Ipak, posebno interesovanje izazvao je poklon koji je stigao baš za Staniju, i koji je privukao najviše pažnje među učesnicima.

Naime, bivši učesnik Filip Car poslao joj je tortu prepunu njihovih zajedničkih fotografija iz perioda kada su zajedno boravili u "Zadruzi 5".

Kada je ugledala poklon, Stanija se oduševila, te je uz osmijeh javno pozdravila Filipa i zahvalila mu se na ovom prelijepom gestu.

