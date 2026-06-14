Crnadak odbio Stanivukovića

Predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak odbio je sastanak dijela opozicije na koji ga je pozvao lider PSS-a Draško Stanivuković.

Nekoliko dana prije predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je da bi Crnatka trebalo pozvati na sastanak dijela opozicije koji čine PSS, SDS i Narodni front, ali je Crnadak odbio taj poziv. Na sastanku koji se održava danas, 14. jula neće biti ni lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića koji je već ranije napustio pregovore sa "trojkom" iz Republike Srpske.

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"Da bismo izbjegli spekulacije, obavještavam javnost da me je predsjednik PSS Draško Stanivuković pozvao na današnji sastanak, ali PDP RS neće učestvovati, ne samo zbog mog odsustva, nego je potrebno mnoge stvari razjasniti", napisao je Crnadak.

On poručuje da je sporno planirano zaduženje od 800 miliona KM zbog čega dio opozicije plani proteste, ali poručuje da je još niz problema za koja javnost očekuje odgovor, adresirajući pojedine i na račun Draška Stanivukovića.

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"Kad damo taj odgovor, biće nam lakše doći i do samo po jednog kandidata za dvije ključne funkcije", napisao je Stanivuković.

Protesti i pregovori

Iako su prethodne najave dijela opozicije koji čine SDS, PSS i NF išli u smjeru dogovora oko protesta, pozadina je i dalje dogovor oko kandidata za predstojeće izbore, a najavljenim protestima se skreće pažnja javnosti sa gorućeg pitanja u odnosima PSS-a i SDS-a.

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Kako je ranije ATV pisao, lider SDS-a Branko Blanuša saopštio je Predsjedništvu stranke da planira promjenu sastava Glavnog odbora što mu omogućuje statut.

Cilj je, saznaje ATV, da se iz Glavnog odbora isključe pojedini članovi i njima zamijene novi koji bi donijeli prevagu u odluci o ponuđenoj fuziji PSS-a i SDS-.