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Teška nesreća u Srpskoj, poginuo motociklista

Autor:

ATV
14.06.2026 10:54

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Тешка несрећа у Српској, погинуо мотоциклиста
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj koja se dogodila 13. juna u Trebinju poginuo je motociklista M.P. iz Mostara.

Policijski službenici su oko 14,35 časova zaprimili prijavu da se dogodila saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M1-118, u mjestu Dračevo, grad Trebinje.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Trebinje

poginuo motociklista

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