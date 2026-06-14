Teška nesreća u Srpskoj, poginuo motociklista

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U teškoj saobraćajnoj koja se dogodila 13. juna u Trebinju poginuo je motociklista M.P. iz Mostara.

Policijski službenici su oko 14,35 časova zaprimili prijavu da se dogodila saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M1-118, u mjestu Dračevo, grad Trebinje.

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