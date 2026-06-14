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Poginula studentkinja: Vodiči je bacili sa 40 metara visine bez sigurnosne opreme!

Autor:

ATV
14.06.2026 09:06

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студенткиња погинула у паду са 40 метара
Foto: Iks/InesBetancur1/printscreen

Jedna mlada žena poginula je ove subote nakon što je bačena tokom "bandži skakanja" bez sigurnosne opreme, u unutrašnjosti države Sao Paulo.

Studentkinja Marija Eduarda Rodrigez de Freitas (21) uplatila je izlet koji je uključivao vođenu pješačku turu i skok užetom sa vrha napuštenog mosta, u ruralnom području između gradova Limeira i Kordeiropolis.

Na video-snimku se vidi trenutak kada su tri vodiča podigla Mariju Eduardu. Svjedoci su izjavili vojnoj policiji da je studentkinja lansirana bez sigurnosnog konopca i da je pala sa visine od 40 metara. Policijski helikopter je angažovan za spasavanje, ali je devojka preminula na licu mjesta.

Policija je uhapsila tri osobe odgovorne za skok Marije Eduarde. Prema riječima inspektora, koji je vodio početni slučaj, oni su uhapšeni na djelu i optuženi za ubistvo sa eventualnim umišljajem.

„Riječ je o timu koji nije imao nikakvu regulativu, niti su imali dozvolu da budu tamo. Na kraju su organizovali ovaj događaj. I danas je došlo do ove tragedije, po mom mišljenju, zbog propusta da se proveri i prekontroliše postavljanje konopca za skok žrtve”, izjavila je policijska inspektorka Andrea Dantas Levi, prenosi Jornal Nacional

U saopštenju, odbrana trojice uhapšenih navela je da oni imaju iskustva u ovoj aktivnosti i da je ovo prva tragedija u njihovim godinama rada.

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