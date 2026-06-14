Poginula studentkinja: Vodiči je bacili sa 40 metara visine bez sigurnosne opreme!

Autor:ATV
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Jedna mlada žena poginula je ove subote nakon što je bačena tokom "bandži skakanja" bez sigurnosne opreme, u unutrašnjosti države Sao Paulo.
Studentkinja Marija Eduarda Rodrigez de Freitas (21) uplatila je izlet koji je uključivao vođenu pješačku turu i skok užetom sa vrha napuštenog mosta, u ruralnom području između gradova Limeira i Kordeiropolis.
Na video-snimku se vidi trenutak kada su tri vodiča podigla Mariju Eduardu. Svjedoci su izjavili vojnoj policiji da je studentkinja lansirana bez sigurnosnog konopca i da je pala sa visine od 40 metara. Policijski helikopter je angažovan za spasavanje, ali je devojka preminula na licu mjesta.
🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).— 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 13, 2026
Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi
Policija je uhapsila tri osobe odgovorne za skok Marije Eduarde. Prema riječima inspektora, koji je vodio početni slučaj, oni su uhapšeni na djelu i optuženi za ubistvo sa eventualnim umišljajem.
„Riječ je o timu koji nije imao nikakvu regulativu, niti su imali dozvolu da budu tamo. Na kraju su organizovali ovaj događaj. I danas je došlo do ove tragedije, po mom mišljenju, zbog propusta da se proveri i prekontroliše postavljanje konopca za skok žrtve”, izjavila je policijska inspektorka Andrea Dantas Levi, prenosi Jornal Nacional
U saopštenju, odbrana trojice uhapšenih navela je da oni imaju iskustva u ovoj aktivnosti i da je ovo prva tragedija u njihovim godinama rada.
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