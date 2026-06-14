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Tramp 80. rođendan slavi UFC spektaklom u Bijeloj kući

Autor:

ATV
14.06.2026 08:46

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Трампов 80. рођендан
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp danas puni 80 godina, a rođendan obilježava UFC priredbom na južnom travnjaku Bijele kuće u Vašingtonu, u sjeni rata s Iranom i novih političkih pritisaka.

Predsjednik SAD-a planira događaj s ukupno sedam borbi koje će trajati do iza ponoći, pred više od 4.000 gledalaca u privremenoj areni postavljenoj ispod metalne konstrukcije D Klav, dok će još hiljade ljudi program pratiti s obližnje Elipse.

Predviđeno je da mu se na događaju pridruže članovi kabineta, visoki zvaničnici administracije i republikanski zastupnici.

Organizator UFC-a Dana Vajt, blizak Trampov saveznik, tokom promotivnog skupa kod Linkoln Memoriala rekao je:

"Ovaj događaj je jedinstven, nevjerovatan događaj. Volim ga."

Istovremeno je priznao da bi loše vrijeme moglo pokvariti planove, nakon što su jake oluje i munje već poremetile program u petak.

Tramp pokušava događaj povezati sa širim obilježavanjem 250. godišnjice potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti, ali agencija AP navodi da je priredba u velikoj mjeri usmjerena i na njegov lični politički imidž.

U isto vrijeme suočava se s nepopularnim i skupim ratom u Iranu, visokim cijenama goriva, obnovljenom zabrinutošću zbog inflacije i padom podrške u anketama, prenosi Kliks

Dodatne kontroverze izazvali su i troškovi organizacije. Iako Tramp tvrdi da UFC plaća događaj, američka Nacionalna služba za parkove u sudskom podnesku navela je da je u projekt uloženo više od 60 miliona dolara i desetine hiljada radnih sati, uz značajan angažman sedam državnih agencija.

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Donald Tramp

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Bijela kuća

Vašington

proslava

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Trampov 80. rođendan

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