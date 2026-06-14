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Tramp i Zelenski sljedeće sedmice na sastanku nakon osam mjeseci

Autor:

ATV
14.06.2026 08:15

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Трамп и Зеленски сљедеће седмице на састанку након осам мјесеци

Američki predsjednik Donald Tramp učestvovaće u radnoj sjednici G7 s ukrajinskim predsjednikom, Volodimirom Zelenskim u Francuskoj u utorak, rekao je visoki zvaničnik administracije.

"Predsjednik Tramp će učestvovati u radnoj sjednici s liderima G7 i predsjednikom Ukrajine Zelenskim", rekao je zvaničnik novinarima pod uobičajenim uslovom anonimnosti. Za sada nije poznato da li će njih dvojica sastati u odvojenom sastanku na marginama sjednice, ali svakako će ovo biti prvi put da se susretnu u posljednjih osam mjeseci.

Samit G7 biće održan u Evianu od 15. do 17. juna i započet će večerom lidera.

O Ukrajini će se raspravljati tokom prve radne sjednice, kojoj će prisustvovati Zelenski, a koja će se održati narednog dana.

Evropljani će biti žarko zainteresovani da G7 pošalje ujedinjenu poruku podrške Ukrajini. SAD su obustavile sve bilateralne vojne donacije, dok Evropa podnosi najveći teret kada je riječ o vojnoj i finansijskoj pomoći.

Ali Evropa je uglavnom bila isključena iz mirovnih pregovora, uprkos višekratnim pozivima Zelenskog da kontinent bude više uključen. Ključna tačka u Evianu, saopštila je Jelisejska palata ranije ove sedmice, "jeste da se utvrdi pod kojim uslovima partneri iz G7 mogu podstaći pregovore između Ukrajine i Rusije".

"Biće ključno postići dogovor o parametrima ili uslovima ovog dijaloga, posebno o pitanju teritorije", saopštila je francuska predsjednička palata.

Na kraju, Evropa će htjeti naglasiti da sada nije vrijeme za ukidanje sankcija Rusiji, piše Kliks

Druga tačka na dnevnom redu samita biće situacija na Bliskom istoku i sigurnosna situacija u Hormuškom moreuzu.

Lideri Egipta, Katara i UAE učestvovaće na ručku sa svojim kolegama iz G7 o ovom pitanju.

Nakon samita, Tramp će imati večeru u Versajskoj palati 17. juna s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom povodom obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, saopštila je Jelisejska palata u subotu.

Palata na periferiji Pariza je "važno mjesto francusko-američkog prijateljstva gd‌je je 1783. godine potpisan sporazum kojim je posvećena nezavisnost Sjedinjenih Država", navodi se takođe u saopštenju.

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Tagovi :

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Amerika

Ukrajina

Sastanak

samit G7

Francuska

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