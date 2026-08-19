Vozač (42) poginuo prilikom sudara automobila i autobusa: Više osoba povrijeđeno

Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas, oko ponoći, u Mladenovcu, kada je došlo do silovitog sudara između putničkog automobila marke "audi" i autobusa.

U ovoj jezivoj nesreći na licu mjesta poginuo je vozač "audija", M. J. (42).

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Prema prvim informacijama, od siline udara vozač automobila zadobio je povrede opasne po život i preminuo je prije dolaska ekipe Hitne pomoći.

Povrijeđeni vozač autobusa i putnici

U udesu su povrijeđeni i vozač autobusa, kao i više putnika koji su se u tom trenutku nalazili u vozilu. Kako saznaje Telegraf.rs, među povrijeđenim putnicima je mahom omladina.

Ekipe Hitne pomoći ubrzo su stigle na lice mjesta i pružile prvu pomoć povrijeđenima, nakon čega su prevezeni u najbližu zdravstvenu ustanovu na dalju dijagnostiku i liječenje.

Policijski uviđaj trajao satima

Policija je odmah blokirala dionicu na kojoj se dogodila nesreća i obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove tragedije.

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Saobraćaj na ovom dijelu puta bio je obustavljen i preusmjeravan dok je trajao uviđaj i uklanjanje smrskanih vozila sa kolovoza. Istraga je u toku.