Vozač (42) poginuo prilikom sudara automobila i autobusa: Više osoba povrijeđeno

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas, oko ponoći, u Mladenovcu, kada je došlo do silovitog sudara između putničkog automobila marke "audi" i autobusa.
U ovoj jezivoj nesreći na licu mjesta poginuo je vozač "audija", M. J. (42).
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Prema prvim informacijama, od siline udara vozač automobila zadobio je povrede opasne po život i preminuo je prije dolaska ekipe Hitne pomoći.
U udesu su povrijeđeni i vozač autobusa, kao i više putnika koji su se u tom trenutku nalazili u vozilu. Kako saznaje Telegraf.rs, među povrijeđenim putnicima je mahom omladina.
Ekipe Hitne pomoći ubrzo su stigle na lice mjesta i pružile prvu pomoć povrijeđenima, nakon čega su prevezeni u najbližu zdravstvenu ustanovu na dalju dijagnostiku i liječenje.
Policija je odmah blokirala dionicu na kojoj se dogodila nesreća i obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove tragedije.
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Saobraćaj na ovom dijelu puta bio je obustavljen i preusmjeravan dok je trajao uviđaj i uklanjanje smrskanih vozila sa kolovoza. Istraga je u toku.
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