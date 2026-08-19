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Otac osumnjičen da je nasmrt izbo kćerku (8)

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 07:08

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Djevojčica (8) iz Graca u Austriji preminula je nakon što je, kako se sumnja, njen otac (37) više puta izbo nožem. U trenutku napada u kući je bila i majka djeteta, a policija sada pokušava da utvrdi šta se tačno dogodilo i koji je bio motiv.

Prema dosadašnjim informacijama, otac je pod sumnjom da je u ponedjeljak uveče svojoj osmogodišnjoj ćerki nanio više ubodnih i posjekotinskih povreda nožem. Osumnjičeni se, prema zakonu, smatra nevinim dok mu se krivica ne dokaže.

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Posebno je važno saznanje da se majka osmogodišnje djevojčice u trenutku napada takođe nalazila u kući. Njena uloga u događajima, kao i ono čemu je eventualno prisustvovala, još se utvrđuju u okviru istrage.

Još nije poznato ko je prvi pozvao hitnu pomoć nakon krvavog događaja. Kako je potvrdio glavni inspektor štajerske policije Fric Grundi, policiju je naknadno obavestila spasilačka služba.

Nekoliko policijskih patrola odmah je upućeno prema kući u Kumbergu, piše Heute.

Kada su stigli, pripadnici hitnih službi pronašli su muškarca (37) u kupatilu. Prema riječima Grunda, bio je svjestan, ali teško povrijeđen. Imao je posjekotine na rukama.

Nakon što mu je ukazana medicinska pomoć, muškarac je uhapšen.

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Djevojčica preminula u bolnici

Osmogodišnja djevojčica zadobila je teške posjekotine i ubodne rane. Hitno je prevezena u bolnicu u Gracu, ali je, uprkos naporima ljekara, ubrzo preminula.

Policija još pokušava da utvrdi šta se tačno dogodilo u kući i kojim redosljedom su se odigrali događaji koji su doveli do smrtnog ishoda.

Motiv napada za sada nije poznat. Odjeljenje kriminalističke policije istražuje sve okolnosti slučaja, a istražioci prikupljaju dokaze i uzimaju izjave svjedoka.

Posebna pažnja usmjerena je na okolnosti pod kojima je došlo do napada, kao i na događaje koji su prethodili tragediji.

Za sada nema potvrđenih informacija koje bi objasnile zbog čega je došlo do smrtonosnog nasilja nad djevojčicom.

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Policija će više detalja moći da saopšti tek nakon što budu završene ključne radnje u istrazi i potvrđeni rezultati prikupljenih dokaza.

Ključno pitanje za istražioce sada je šta se zaista dogodilo u kući u Kumbergu, dok motiv smrti osmogodišnje djevojčice i dalje ostaje nepoznat.

(Telegraf.rs)

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Austrija

Grac

Ubistvo

kćerka

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