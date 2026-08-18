Sonja Belina pronađena mrtva

U jednom vinogradu u Francuskoj pronađeno je delimično spaljeno telo, a policija veruje da je u pitanju Sonja Belina (Sonia Bellina), poznata francuska influenserka, koja se danima vodi kao nestala.

Tiktokerka iz Nima u Francuskoj nestala je 10. avgusta, a nakon jezivog otkrića u vinogradu, tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog ubistva.

Kako piše "Ouest-France", radnik je 12. avgusta pronašao tijelo između redova vino loze u južnofrancuskom departmanu Gard. Iako se i dalje čekaju DNK potvrde, tužilaštvo sve više vjeruje da je u pitanju Sonja.

Scena Pomirili se Karleuša i Tošić: Snimljeni zajedno u restoranu

Istražitelji ispituju mjesto pronalaska u Sen-Žilu, oko 20 kilometara južno od Nima, u potrazi za forenzičkim tragovima. U istragu je uključeno gotovo 40 žandarma.

Ko je Sonja Belina?

Sonja Belina bila je veoma poznata TikTok kreatorka sa više od 259.000 pratilaca. Objavljivala je snimke u formatu lip-sync, a na društvenim mrežama je prikazivala svoj luksuzni način života.

Prema navodima medija, sa objavljivanjem sadržaja počela je oko 2020. godine. Njena aktivnost na društvenim mrežama kasnije je postala rijeđa, a od 2025. godine uslijedio je period neaktivnosti.

Njena porodica i prijatelji uglavnom su njen privatni život držali podalje od javnosti.

Fudbal Musiala ponovo se srušio na terenu, 4 minuta bio u igri

Nakon vijesti o njenoj sumnjivoj smrti, na njenim nalozima na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju poruke oproštaja.

Sonja bi u septembru napunila 30 godina, a porodica je bila planirala proslavu.

Da li se te večeri sastala sa muškarcem?

Još nije poznato kako je 29-godišnja Sonja stradala. Tužilaštvo do sada nije saopštilo detalje o osumnjičenima niti o mogućem motivu.

Sestra žrtve ispričala je da je Sonja te večeri kada je nestala trebalo da se sastane sa jednom osobom. Kako je Mia rekla za "Midi Libre", ona je i ranije izlazila sa tim muškarcem.

Dok se porodica suočava sa ogromnim šokom, dodatno je izložena neprihvatljivim glasinama i sajber-nasilju. Na društvenim mrežama, između ostalog, pojavile su se tvrdnje da je Sonja radila kao eskort dama.

Porodica je, prema sopstvenim navodima, zbog toga kontaktirala TikTok i zatražila uklanjanje spornih objava.

(Telegraf)