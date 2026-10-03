Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

Selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović rekao je pred gostovanje Holandiji u Ligi nacija da je to nova prilika da se popravi utisak, kako rezultatski tako i u igri.

Holandija u meču četvrtog kola Grupe A2 Lige nacija dočekuje Srbiju u Ajndhovenu sutra od 20.45.

Srbija je u prva tri meča Lige nacija doživela poraze i poslednja je na tabeli.

- Do sad nismo rezultatski ostvarili ono što smo željeli. Ali način da sve bude bolje jeste da probudiš kod sebe reakciju, da vjeruješ u sebe, saigrača, kapitena, golmana. Pričali smo na poslednjem treningu o internim stvarima, malo se nasmijali, ali radili smo dobro i spremali se za utakmicu - rekao je Paunović na konferenciji za medije.

Uprkos veoma lošem startu, Paunović je i dalje optimista.

- S obzirom na format Lige nacija, mi gledamo da ova utakmica bude nova prilika, prilika da se promijeni dosadašnji utisak, naravno i rezultatski. Došli smo osvježeni, biće ovo prilika i za nove momke, da im to bude dodatni motiv. Čast igranja za reprezentaciju prevazilazi sve ostalo. Bez obzira na takmičenje, plasman, svaki meč u dresu Srbije je kao finale, tako mora da se posmatra. Poslije svega ovog mnogo mi je jasnije šta mogu da očekujem i šta možemo da vidimo u budućnosti - dodao je Paunović.