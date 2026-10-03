Engleska je pobijedila Hrvatsku sa 7:0

Fudbalska reprezentacija Engleske deklasirala je Hrvatsku sa 7:0 na riječkoj Rujevici u trećem kolu grupne faze Lige nacija i nanijela joj najteži poraz u istoriji.

Hari Kejn i Bukajo Saka postigli su po dva gola, dok su se po jednom u strijelce upisali Entoni Gordon, Džud Belingem i Morgan Rodžers.

Selektor Hrvatske Slaven Bilić iznenadio je sastavom. U tim je uvrstio napadače Franju Ivanovića i Petra Musu, dok se u odbrani vratio rješenju sa štoperskim parom Vušković–Gvardiol.

Engleska je, međutim, već u prvom poluvremenu potpuno nadigrala domaćina.

Kejn otvorio goleadu

Gosti su poveli u osmom minutu nakon greške Joška Gvardiola, koji je poslao nepreciznu loptu prema sredini terena.

Hari Kejn Tanjug/AP/Darko Bandic

Englezi su je osvojili, a Džud Belingem proigrao je usamljenog Kejna. Kapiten Engleske imao je dovoljno vremena da se namjesti i sa desetak metara savlada Dominika Livakovića.

Prednost je udvostručena u 21. minutu.

Saka je centrirao sa desne strane na drugu stativu, gdje je Gordon primio loptu i vratio je u sredinu za Belingema, koji je iz neposredne blizine pogodio za 0:2.

Hrvatska je potom nakratko uspjela da se oslobodi pritiska, ali je Engleska ubrzo postigla i treći pogodak.

Džarel Kvansa ubacio je loptu sa desne strane, a Gordon je ostao sam u sredini i udarcem glavom pogodio za 0:3.

Hrvatska propustila najbolju šansu

Najbolju priliku Hrvatska je imala u 41. minutu.

Mateo Kovačić ušao je u kazneni prostor Engleske, izbacio iz igre golmana i nekoliko defanzivaca, ali sa desetak metara nije uspio da pogodi okvir gola.

Joško Gvardiol Tanjug/AP/Darko Bandic

Kazna je stigla pred kraj prvog poluvremena.

Belingem je centrirao sa lijeve strane, a Saka je ostao sam na oko pet metara i bez većih problema postigao četvrti gol Engleske.

Kejn pogodio i u nastavku

Drugo poluvrijeme počelo je dobrim pokušajem Matanovića, ali je to bilo gotovo sve što je Hrvatska uspjela da napravi.

U 53. minutu Engleska je stigla do 0:5.

Eliot Anderson ubacio se u prazan prostor na lijevoj strani hrvatske odbrane i poslao loptu u sredinu, gdje je potpuno sam ostao Kejn i postigao svoj drugi gol na utakmici.

Bukajo Saka Tanjug/AP/Darko Bandic

Do kraja susreta Engleska je postigla još dva pogotka i stigla do konačnih 7:0, a u strijelce su se, pored dvostrukih strijelaca Kejna i Sake, upisali Belingem, Gordon i Rodžers.

Poraz na Rujevici tako je postao najteži u istoriji hrvatske reprezentacije.