Završnica radova na stadionu BSK-a: Dodik i Zeljković posjetili klub

Radovi na uređenju stadiona FK BSK privode se kraju, a danas je postavljena nova travnata površina. Banjalučki klub će u svojoj kući imati sve ono neophodno za treninge, ali i održavanje utakmica.

U posjetu banjalučkom klubu danas su stigli Igor Dodik i Bogoljub Zeljković, koji ističu značaj razvoja sportske infrastrukture.

„Želim da izrazim zadovoljstvo što smo danas ovdje i što otvaramo još jedan teren. Želim da se zahvalim rukovodstvu Fudbalskog saveza Republike Srpske na čelu sa Vicom Zeljkovićem. Ko god šta mislio o njemu, u njegovom mandatu se nikada nije više radilo kako na izgradnji, infrastrukturi, uslovima te i onima za našu djecu“, poručuje organizacioni sekretar SNSD-a, Igor Dodik.

Kako navodi Dodik, preko 30 terena otvara se širom Republike Srpske. U narednim danima otvoriće se tereni u Omarskoj i Foči, a sa ovim aktivnostima nastavlja se i dalje.

„Bez jakog BSK-a nema jakog ni Borca i mi smo to prepoznali te pružili podršku u svakom smislu da se ovi radovi ovdje završe. Ja moram ovim putem da se zahvalim institucijama Republike Srpske, koje su to prepoznale. Ovo je projekat Fudbalskog saveza koji je obezbijedio samu travu, vještačku podlogu, dok je na neki način obaveza Gradske uprave bila da odradi sve pripremne i građevinske radove, a što grad Banjaluka nažalost nije prepoznao“, poručuje potpredsjednik FK Borca, Bogoljub Zeljković.

Zeljković se zahvalio i Igoru Dodiku na posjeti kao i donaciji sportske opreme, značajne za FK BSK kao i reflektore i mreže, koje će uskoro biti postavljene.

Direktor FK BSK-a, Aleksandar Mićić rekao je da je projekat od veoma velikog značaja za sve u klubu.

„BSK sam broji preko 200 članova. Od najmanjih pjetlića do seniora i svi će oni koristiti ovaj teren kao i drugi klubovi jer se svi trenutno snalazimo za terene. Ovo je velika dobit za naš grad i naš klub“, poručio je Mićić.

Filip Račić, fudbaler FK BSK-a poručio je da se radi o velikoj stvari za ovaj klub te će poboljšanja značiti svim korisnicima.