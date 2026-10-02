Četvoro poginulih u požaru u Japanu, strahuje se da su u pitanju djeca

Četiri osobe izgubile su život u požaru koji je danas izbio u prizemnoj kući u prefekturi Mije, u centralnom dijelu Japana, a strahuje se da je riječ o djeci koja nisu uspjela da pobjegnu, saopštili su policija i nadležni organi, prenijeli su japanski mediji.

Vatrogasci su primili poziv za hitnu intervenciju oko 14 časova po lokalnom vremenu, a prijavljeno je da gori kuća u jednom naselju u gradu Cu, da bi požar bio ugašen oko dva sata kasnije, prenijela je agencija Kjodo.

Lokalne vlasti su dobile informaciju da su u kući ostali zarobljeni četvorogodišnja kćerka 38-godišnjeg državljanina Brazila koji tu živi, kao i troje djece njegove prijateljice, uzrasta između 10 i 13 godina.

Brazilac i njegova prijateljica zadobili su lakše povrede, uključujući opekotine.

Policija prefekture Mije radi na identifikaciji tijela i utvrđivanju uzroka požara.

Izgorjela kuća se nalazi u stambenoj četvrti, oko tri kilometra jugoistočno od željezničke stanice „Takačaja“, navela je agencija.