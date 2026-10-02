U CIK-u uvjeravaju da je sve spremno, u GIK-ovima brojni problemi

Nema nikakvih problema, suočavamo se sa nedostatkom operatera, postoji mogućnost manipulacije skenerima, predlažemo da izbori budu odgođeni na pojedinim biračkim mjestima – sve ove poruke dolazile su iz Centralne izborne komisije BiH u posljednjih nekoliko mjeseci.

Danas se vraćaju na fabrička podešavanja i opet uvjeravaju da su spremni za izbore, uz konstataciju da su nove izborne tehnologije, kako rekoše, veliki izazov.

„Poruka za izbornu administraciju – uspjeh izbora zavisi od njihove profesionalnosti i stručnosti. Apelujemo na njih da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad, da budu strpljivi sa biračkim koji se prvi put susreću sa novim procesom glasanja, a u slučaju bilo kakvih poteškoća da ostanu pribrani i dosljedni primjeni alternativnih procedura“, rekao je predsjednik Centralne izborne komisije BiH, Jovan Kalaba.

Svi glasači se susreću sa novim izbornim tehnologijama, o kojima ne znaju ništa, pa će strpljenja na koje Kalaba poziva i te kako trebati. Iz CIK-a stiže i uvjerenje da je preciznost i pouzdanost skenera već od 90 odsto.

„Možemo imati preliminarne rezultate u roku od pet minuta i šest sekundi, ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao na izbornim mjestima“, rekao je projekt-menadžer Jedinice za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, Nermin Lapandić.

Optimistično. Dakle, u 7 sati, pet minuta i šest sekundi stižu prvi preliminarni rezultati. Samo da ne zakaže birački odbor, a nije ni da tamo nema problema. Dosta je onih koji odustaju od mjesta predsjednika Odbora, pa se u zadnji čas traži novo rješenje.

„Za sada, naše službe uspijevaju, u koordinaciji sa opštinskim gradskim izbornim komisijama da zamijeni te ljude i da imamo popunjena sva biračka mjesta sa predsjednicima. Ono što jeste izazov kada dva dana pred izbore moramo mijenjati predsjednika, jeste da se na terenu mora odraditi nova obuka za novoimenovane predsjednike biračkih odbora“, rekao je član Centralne izborne komisije BiH, Željko Kablar.

U najvećoj izbornoj jedinici u Srpskoj jedva su popunili biračke odbore. Razlog -strah od novih tehnologija.

„Velikom mukom smo uspjeli da popunimo Biračke odbore. U većini slučajeva, oni će biti popunjeni članovima i zamjenicima, a na pojedinim mjestima će vjerovatno nedostajati zamjenika. Najveći problem imamo sa popunjavanjem predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, što je trebalo da bud obaveza CIK-a. Međutim, članovi koje smo mi obučavali odustaju zbog straha prema izbornim tehnologijama“, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka, Dubravko Malinić.

Lokalne izborne komisije suočene sa brojnim drugim problemima i, očigledno, prepuštene same sebi. U Doboju, kako saznajemo, nema dovoljno skenera. U Trebinju su skoro svi operateri neobučeni, pa će njihov posao raditi predsjednici biračkih odbora. Slična situacija i u Novom Gradu.

„Nakon što smo kontaktirali operatere iz CIK, došli smo do jedne strašne spoznaje da ti ljudi nikada u životu nisu ni vidjeli ovaj uređaj. Imali su neku onlajn obuku. Imali su neku zum obuku, tako da smo morali tokom jučerašnjeg dana da interventno donosimo odluku o izmjeni tih operatera, da animiramo predsjednike Biračkih odbora da sami rade taj posao“, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Trebinje, Siniša Terzić.

„Napravili su nam zbrku Novi Grad Sarajevo – Novi Grad ovdje, pa smo dva dana to rješavali. Kako mislite zbrku? Pa, imali smo viška operatera, zato što su nam poslali iz Novog Grada Sarajevo, jer su pomiješali sa našim Novim Gradom. Sada je to riješeno, imamo ove operatere i plus 10-ak predsjednika Biračkih odbora koji će raditi kao operateri“, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad, Ljuban Knežević.

Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH upozorili su da bi glasanje moglo potrajati znatno duže od tri minute, koliko je CIK procijenio da će trajati. Uoči izbora, kao i prethodnih nekoliko mjeseci, svako ko ima bilo kakve veze sa izborima i izbornim procesom priča svoju priču. Za sada je samo sigurno da se glasa u nedjelju. Kako će sve to izgledati, koliko će trajati, kada će se završiti, hoće li se operateri snaći sa novom tehnologijom, hoće li ona funkcionisati na svim biračkim mjestima, hoće li se pojaviti predsjednici i zamjenici biračkih odbora – to niko ne zna.