Dodik: Osigurali smo mirnu i stabilnu Republiku i nastavićemo da se borimo za nju

Osigurali smo mirnu i stabilnu Republiku i nastavićemo da se borimo za nju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na završnoj tribini ove partije u Banjaluci.

"Večeras smo ovdje da najavimo našu veliku pobjedu koja pripada narodu. SNSD izlazi pred narod sa obrazom i poštenjem koje smo nosili svih ovih godina. Vjerovali su u nas i nismo ih iznevjerili, rekao je Dodik.

Milorad Dodik Ustupljena fotografija

Dodik kaže da je ispravna samo politika jedan narod jedna država.

"Zahvalan sam i Srbiji, Srbija je oslonac naše politike i zagledani smo u nju. Ispravna je samo politika: jedan narod, jedna država", rekao je lider SNSD-a.

Milorad Dodik Ustupljena fotografija

Na tribini je bio i ambasador Ruske Federacije Igor Kalabuhov.

"Sa nama je i ambasador Ruske Federacije, bio je naš saputnik i sa nama nosio težak teret. Naša saradnja potvrđena je kroz 29 sastanaka sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Mala Republika Srpska danas je strateški saveznik i partner Ruske Federacije", kaže Dodik.

Završna predizborna tribina SNSD-a

Dodik kaže da je ponosan sam na tim i koaliciju.

Milorad Dodik ATV

"Nikada nisu odustali da budemo zajedno za Srpsku kad je bilo teško", rekao je Dodik.