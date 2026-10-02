Dodik: Osigurali smo mirnu i stabilnu Republiku i nastavićemo da se borimo za nju

Autor:ATV redakcija
Komentari:9
Osigurali smo mirnu i stabilnu Republiku i nastavićemo da se borimo za nju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na završnoj tribini ove partije u Banjaluci.
"Večeras smo ovdje da najavimo našu veliku pobjedu koja pripada narodu. SNSD izlazi pred narod sa obrazom i poštenjem koje smo nosili svih ovih godina. Vjerovali su u nas i nismo ih iznevjerili, rekao je Dodik.
Dodik kaže da je ispravna samo politika jedan narod jedna država.
"Zahvalan sam i Srbiji, Srbija je oslonac naše politike i zagledani smo u nju. Ispravna je samo politika: jedan narod, jedna država", rekao je lider SNSD-a.
Na tribini je bio i ambasador Ruske Federacije Igor Kalabuhov.
"Sa nama je i ambasador Ruske Federacije, bio je naš saputnik i sa nama nosio težak teret. Naša saradnja potvrđena je kroz 29 sastanaka sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Mala Republika Srpska danas je strateški saveznik i partner Ruske Federacije", kaže Dodik.
Dodik kaže da je ponosan sam na tim i koaliciju.
"Nikada nisu odustali da budemo zajedno za Srpsku kad je bilo teško", rekao je Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
15 h8
Republika Srpska
15 h3
Republika Srpska
15 h8
Republika Srpska
15 h3
Republika Srpska
15 h8
Republika Srpska
15 h3
Republika Srpska
15 h0
Republika Srpska
15 h0
Najnovije
Najčitanije
10
42
10
32
10
26
10
20
10
14
Trenutno na programu