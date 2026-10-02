Lider Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev poželio je SNSD-u ubjedljivu pobjedu na izborima, ističući da, zahvaljujući radu SNSD-a, Banjaluka, uprkos pritiscima, nastavlja odlučno da brani svoje pravo da gradi budućnost zasnovanu na sopstvenim vrijednostima, a ne na onim nametnutim spolja.

"SNSD danas samouvjereno drži vodeću poziciju zemlji, što svjedoči o istinskoj svenarodnoj podršci njegovoj politici. Jedinstvena Rusija visoko cijeni uspostavljeno partnerstvo sa SNSD-om zasnovano na sporazumu o saradnji potpisanom 2011. godine", navedeno je u čestitki Medvedeva, koja je pročitana na završnom predizbornom skupu SNSD-a u Banjaluci.

Završna predizborna tribina SNSD-a

Medvedev je istakao da konstruktivan dijalog između Jedinstvene Rusije i SNSD-a značajno doprinosi proširenju cijelog spektra veza između Moskve i Banjaluke.

"Spremni smo da dalje jačamo našu saradnju u interesu suprotstavljanja savremenim nekolonijalnim praksama i obezbjeđivanja regionalne stabilnosti. Želim Vam dalji uspjeh i sve najbolje, svim delegatima plodan rad i nove ubjedljive pobjede", poručio je Medvedev.

Član Predsjedništva SNS-a Nikola Selaković rekao je na predizbornom skupu da proteklih 14 godina Srbi iz Srpske i Srbije imaju odličnu saradnju, što je rezultat saradnje predsjednika Milorada Dodika i Aleksandar Vučić.

"Nema opštine i grada u Srpskoj koja od Srbije nije dobila pomoć i podršku", rekao je Selaković.

Prenio je pozdrave Vučića, te poželio sreću i uspjeh na izborima SNSD-u i čitavoj Republici Srpskoj.

"Živeo srpski narod, Srpska i Srbija", poručio je Selaković.

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice tri Igor Dodik rekao je da se SNSD bori za narod, Republiku Srpsku i nove pobjede.

Dodik zahvalio je generaciji boraca koji su stvarali Republiku Srpsku, poručivši da neće iznevjeriti povjerenje koje su im dali.

"Razne sankcije, ucjene su iza nas. Ispred nas je veliki investicioni ciklus", rekao je Dodik, koji je i organizacioni sekretar SNSD-a.

On je dodao da će SNSD nakon izbora nastaviti sa politikama koje su na dobrobit svih građana Srpske.

Član Predsjedništva SNSD-a Siniša Karan rekao je da Srpska ima mlade generacije koje ulijevaju nadu.

"Republika Srpska nije dar sa neba, nju su stvorili najhrabriji i najbolji. Mi smo je očuvali", rekao je Karan.

On je naveo da je SNSD narodna partija koja će opstati na narodnoj volji.

"Narodna volja zove se - SNSD. Narodna volja je i Milorad Dodik", rekao je Karan i dodao da je glas na predstojećim izborima - glas za Republiku Srpsku.