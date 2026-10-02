Cvijanović: Hitno riješiti problem konzularnog odjeljenja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je da se hitno do nedjelje, 4. oktobra, riješi problem rada Konzularnog odjeljenja Ambasade BiH u Srbiji.

"Apsolutno su suvišne i nepotrebne odluke, kojim je Konzularno odjeljenje Ambasade BiH u Srbiji onemogućeno da obavlja zakonom propisane poslove", rekla je Cvijanovićeva danas novinarima u Bijeljini.

Cvijanovićeva je istakla, da je očito da je neko ovim htio da nanese neku štetu Srbiji, ali nanosi se šteta sopstvenim građanima time što se ukidaju ili poništavaju određene funkcije u nekom periodu u ambasadama BiH.

"Ovakve odluke su drastične, jer je zakonom predviđeno gdje sve mogu biti biračka mjesta, a jedno od njih je i u Ambasadi BiH u Beogradu", istakla je Cvijanovićeva.

Ambasada BiH u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge Konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga, prenosi Srna.

Amerika prepoznala da Srpska želi da vodi suverenističku politiku

Cvijanovićeva je izjavila da je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa prepoznala da Republika Srpska sa milion stanovnika nije nikakva prijetnja velikoj Americi, kao i da Srpska želi da sprovodi svoju suverenističku politiku i da ima jake institucije.

"Konačno, i da ima ono što joj je i Amerika dala kroz Dejtonski sporazum, a to je visoka autonomija i pravo da radi i razvija institucije", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o velikom preokretu u odnosima sa SAD nakon dolaska Trampove administracije, Cvijanovićeva je navela da su i ljudi koji su dočekali penziju u Stejt departmentu rekli da nikada nisu vidjeli da se tako nešto desilo.

Cvijanovićeva je u intervjuu za "RT Balkan" istakla da je zahvalna SAD na njihovom osjećaju za političku i ustavnu realnost, kao i za budućnost BiH.

Govoreći o nedavnom susretu sa Suzan Vajls, šefom kabineta i savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trampa, Cvijanovićeva je navela da su pričale o realnim problemima BiH, o tome kako izgleda region, o ciljevima Trampove administracije i o načinu na koji može da se uspostavi snažnija ekonomska dimenzija saradnje.

"Bila je to prilika da se zahvalim za realan pristupu ove američke administracije, koja uvažava potrebe sva tri naroda u BiH. Mislim da oni razumiju da u višenacionalnim zajednicama kakva je ova ovdje ne može da se zadrži neka uloga kredibilnog sagovornika ako vam je favorit samo jedan i radite uporno na štetu drugih", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da su zvaničnici Republike Srpske podigli glas protiv ujdurme i pokušaja da se sva krv iz Republike Srpske iscijedi i da se uništi njen institucionalni kapacitet, da se sklone svi ljudi koji su se govorili o devijacijama u sprovođenju Dejtonskog sporazuma i svi ljudi koji su digli glas protiv rješenja koja su neustavna.

"Mi smo sve vrijeme život provodili u ambijentu gdje jedan stranac misli da ima pravo da nameće zakone, na šta po Dejtonskom sporazumu nema pravo. Hvala Bogu da je neko izbacio toga koji je pretjerao i ubacio Dodika u sudski postupak", naglasila je Cvijanovićeva.

Komentarišući tvrdnje političkog Sarajeva da je Republika Srpska platila Americi da promijeni pristup prema Bih i Republici Srpskoj, Cvijanovićeva je takve teorije kategorično odbacila, naglasivši da je nefer prema američkoj administraciji mišljenje da može da se plati za promjenu američke politike, te da je u pitanju politički pristup koji je zauzet prema BiH i Republici Srpskoj.

"Mi smo veliki tim i na čelu imamo predsjednika partije Milorad Dodika. Zavisno od pozicije koju obavljamo, mi smo ti koji su više ili manje eksponirani na unutrašnjim ili spoljnim pitanjima. Lobisti nisu bili ključni za ovo razumijevanje sa SAD, koje smo uspostavili i za skidanje sankcija za sve drugo", rekla je Cvijanovićeva koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Naprotiv, ukazala je ona, riječ je o trasiranju puta koje se unaprijed dešavalo kada su u pitanju potencijalni sagovornici, koji će, gledano iz perspektive kada je Republika Srpska trpila sankcije i pritiske, biti potencijalne tačke kontakta ili sagovornici.

"Tu smo skoro sve pogodili i pokazali našu silnu želju da se nešto promijeni u odnosu prema svima nama ovdje u vremenu kada smo bili kažnjavani, a kada su ljudi koji su sada odlučivali o nama u Americi bili opozicija", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je u administraciji SAD bilo dosta ljudi koji su razumjeli šta se dešava u BiH i da je bila iznenađena sviješću o nivou devijacija, što joj je saopšteno od vrlo bitnih ljudi u Trampovoj administraciji.

"Za razliku od činovničkog nivoa koji se uglavnom drži stereotipa i napravljene matrice, koja je bila loša po Srbe, tu su bile političke figure koje su imale svijest o nivou manipulacija u vezi sa Dejtonskim sporazumom", navela je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zahvalnost i ljudima koji su bili visoko pozicionirani u ime svojih zemalja, a mogli su da pristupe tamo gdje zvaničnici i predstavnici Srpske nisu mogli, a to su najviši zvaničnici Trampove američke administracije.

"Desilo se mnogo dobrih stvari. Bili smo u velikoj diplomatskoj ofanzivi. Mi nismo gubili vjeru da će se desiti dobre stvari i radili smo sa mnogo energije. Pisali smo pisma, razgovarali sa mnogima i željeli smo da se i oni /Amerikanci/ vrate na nešto što je pravedan pristup prema Republici Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o odnosima Republike Srpke i Izraela, ona je podsjetila da oni praktično datiraju od postanka Srpske, ističući da je zahvalna Izraelu na razumijevanju u prošlosti i na podršci koju pruža Republici Srpskoj.

"Mi te odnose gradimo decenijama. Oni nisu bili ključni za to što se dešavalo u Americi, ali sam im zahvalna za to što su bili neko ko je mogao da kaže neku lijepu riječ o Republici Srpskoj i neko ko je rekao tu lijepu riječ", navela je Cvijanovićeva.