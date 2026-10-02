Minić najavio: Sljedeće sedmice počinje proširenje puta kod "PASS-a"

Vlada Republike Srpske finansirala je projekat saobraćajnice za lakši dolazak i odlazak na posao radnicima firme "Pass" kod Bijeljine - jednog od najvećih privrednih giganata u Srpskoj koji sarađuje sa najvećim imenima u auto-industriji, a radovi će početi sljedeće sedmice, istakao je premijer Srpske Savo Minić.

"Neko ko zapošljava 1.300 ljudi i isplaćuje plate - direktno utiče na BDP Republike Srpske, radi sa renomiranim firmama iz svijeta i Evrope, zaslužuje mnogo veću pažnju nego što to ima u Bijeljini", izjavio je Minić i dodao da je plan u ovoj firmi 2.000 zaposlenih.

On je novinarima u Bijeljini rekao da je "Pass" jedan od najvećih privrednih giganata u Srpskoj, izvoznik je i ima investiciju od 11 miliona KM iz vlastitih sredstava, a godinama se suočava sa problemom saobraćajne infrastrukture.

"To se odnosi na prepisku firme `Pass` i Gradske uprave Bijeljina u smislu rješavanja saobraćajnice. Danas sam dobio podatak da je projekat završen, finansirala ga je Vlada Republike Srpske i mi nećemo čekati rješavanje kroz pametne semafore, kako je Grad planirao da uradi, to može kasnije", rekao je Minić.

Minić je naveo da će već sljedeće sedmice ovdje doći mašine jer su stečeni uslovi da se završi saobraćajnica koja će zajedno sa energetskom infrastrukturom doprinijeti radu ovog preduzeća.

Generalni direktor kompanije "Pass" Rado Maletić naveo je da su, usljed velikog rasta, suočeni sa infrastrukturnim problemima, budući da imaju veliki broj radnika i stvara se gužva pri njihovom dolasku i odlasku, ali da je dobio obećanje od Vlade Srpske da će put biti proširen.

Maletić je naveo da je prethodno riješen problem koji su imali sa električnom energijom, zbog mašina koje su robotske.

(Srna)