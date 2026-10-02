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Jahta potonula na dno okeana nakon udara kita: Posada čekala na spasavanje 18 sati

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02.10.2026 13:48

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Foto: pexels/Elianne Dipp

Četvoročlana posada jahte "Tai Tam" spasena je nakon dramatične nesreće u južnom Pacifiku, gdje je udar kita ulješure teško oštetio plovilo i na kraju ga poslao na dno okeana.

Incident se dogodio oko 250 nautičkih milja sjeverno od ostrva Norfolk, dok je 16-metarska jahta plovila Pacifikom.

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Australijanka Džema Kuper, koja je u trenutku udara bila za kormilom, ispričala je AFP-u da je iznenada začula snažan udarac.

"Cijeli brod je odbačen u stranu", rekla je Kuper, koju je silina udara izbacila sa mjesta za kormilom, prenosi "Jutarnji list".

Kada je pogledala prema lijevom boku, ugledala je grupu od šest do osam ulješura. Jedna ili dvije, prema riječima posade, bile su gotovo duge kao njihova jahta.

Voda je počela prodirati u trup

Razmjere štete ubrzo su postale jasne. Udar je razbio dio kormilarskog sistema, otvorio nekoliko pukotina na trupu i oštetio konstrukciju od stakloplastike. U jahtu je počela prodirati velika količina vode.

Otprilike pola sata nakon udara posada je aktivirala signal za pomoć i uputila poziv "Mayday". Satima su izbacivali vodu i pokušavali da spasu plovilo. Francuz Martin Žafr, stolar po zanimanju, pokušao je pukotine da začepi čak i ekspanzionom pjenom, a u jednom trenutku zaronio je ispod jahte kako bi pregledao štetu.

Novozelandsko ratno vazduhoplovstvo poslalo je patrolni avion P-8A Poseidon, koji je pronašao unesrećene i pomogao u koordinaciji akcije spasavanja.

Posada je tokom noći konačno shvatila da "Tai Tamu" nema spasa, te se prebacila u splav za spasavanje. U ranim jutarnjim satima presjekli su uže koje ih je još povezivalo sa jahtom jer su se bojali da će ih povući sa sobom.

Nedugo potom gledali su kako "Tai Tam" nestaje ispod površine Pacifika.

Spas stigao nakon 18 sati

Četvoro brodolomaca provelo je ukupno oko 18 sati čekajući spas. U nedjelju oko šest časova ujutro pronašao ih je 143 metra dug kontejnerski brod "MV Sofrana Surville".

Svi članovi posade uspjeli su da se popnu na teretni brod i prošli su bez težih povreda.

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"Bilo je predivno, predivno, a istovremeno užasan završetak. Ali, srećom, niko nije izgubio život", rekao je Džeremi Kuper, suprug Džeme Kuper.

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