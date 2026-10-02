Pomoću vještačke inteligencije ukrali 95 miliona evra iz banke

Prevaranti koji su koristili vještačku inteligenciju za imitiranje glasova visokih rukovodilaca ukrali su oko 95 miliona evra (1.02 milijardi KM) iz Fideurama, privatnog bankarskog ogranka italijanske Intesa Sanpaolo.

Više od polovine novca naknadno je vraćeno, dok je oko 36 miliona evra i dalje nestalo.

Prevara je počela u februaru, kada je tadašnji predsjednik Fideurama Paolo Molesini dobio Vocap poruku koja je izgledala kao da ju je poslao izvršni direktor Intese Sanpaolo Karlo Messina. U poruci je zatražena hitna pomoć u vezi s međunarodnom finansijskom transakcijom, nakon čega je uslijedio telefonski poziv navodnog partnera ugledne advokatske kancelarije.

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Prema izvorima upoznatim sa slučajem, prevaranti su koristili AI tehnologiju kako bi oponašali glas advokata. Uvjeren da je zahtjev autentičan, Molesini je naložio finansijskom odjelu da izvrši više uplata na račune u inostranstvu, uglavnom u Kini i Hong Kongu.

Nepravilnosti su brzo otkrivene, nakon čega su obaviještene banke i nadležni organi u nekoliko zemalja. Saradnjom vlasti Italije, Kine i Portugala pronađeno je i vraćeno oko 53 miliona evra (103 miliona KM). Preostali novac još nije pronađen, a dio sredstava je, prema navodima izvora, prebačen kroz više računa i pretvoren u kriptovalute.

Molesini i drugi rukovodioci Fideurama nisu predmet istrage, dok je milansko tužilaštvo pokrenulo postupak protiv stranog državljanina koji živi izvan Evrope zbog sumnje na računarsku prevaru. Molesini je u martu podnio ostavku na funkciju predsjednika, navodeći lične razloge, prenosi RadioSarajevo.

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Sličan slučaj zabilježen je i prošle godine, kada su prevaranti uz pomoć AI-ja imitacijom glasa italijanskog ministra naveli biznismena Massima Morattija da uplati gotovo milion evra.