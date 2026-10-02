Peskov: Ukrajina mora da plati cijenu

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdijevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem.

"Rusija odgovara na napade koje je Ukrajina počela da pokreće. Ukrajina mora da plati cijenu za to, već plaća i nastaviće da plaća", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenijela je agencija RIA Novosti.

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On je naveo da Rusija nastavlja svoju "specijalnu vojnu operaciju" i da joj je cilj da potpuno prekine pomorsko snabdijevanje Ukrajine vojnom opremom, municijom i gorivom.

Takođe je rekao da je Rusija uvijek otvorena za pregovore, ali da je situacija u Crnom moru posebna.

Govoreći o mirovnim pregovorima, naveo je da "nije potreban" prekid vatre već mir, pozivajući se na izjavu predsjednika Vladimira Putina sa Valdajskog diskusionog foruma.

"Kao što je predsjednik rekao juče, ne treba nam prekid vatre, potreban nam je mir", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, Kijev ne pokazuje sklonost ka sveobuhvatnim sporazumima, a fragmentarni sporazumi ne mogu da približe strane mirnom rješenju.

Peskov je rekao i da Moskva nema konkretne informacije o inicijativi Turske i Ujedinjenih nacija u vezi sa bezbjednošću plovidbe u Crnom moru, iako je upoznata sa tom inicijativom.

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"Nema konkretnih informacija. Zaista smo upoznati sa ovom inicijativom. Ali u ovom slučaju, kijevski režim ne pokazuje nikakvu sklonost ka bilo kakvim sveobuhvatnim sporazumima", rekao je Peskov.

Blumberg je ranije, pozivajući se na izvore, objavio da Turska i UN pripremaju pregovore sa Rusijom i Ukrajinom o prekidu vatre u Crnom moru.

(Tanjug)