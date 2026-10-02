Bivši učenici upali naoružani u školu: Ubili zamjenicu direktora, ranili još tri osobe

Zamjenica direktora srednje škole u Toreonu, u saveznoj državi Koahuila (Meksiko), ubijena je u četvrtak u napadu koji su, kako se sumnja, počinila dvojica bivših učenika.

Još tri osobe, među kojima su i učenici, povrijeđene su u napadu na Srednjoj školi broj 13 u naselju Ehido La Union, koje se nalazi sjeverno od centra Toreona.

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Prema svjedočenjima koja prenose mediji, osumnjičeni napadači, 18-godišnja braća blizanci, bili su naoružani mačetama i eksplozivnim napravama, prenijeli su meksički mediji.

Školski nadzornik Ektor Rodrigez izjavio je da su "eksplozije počele u toaletu" i da su učenici potrčali da se sklone u učionice. Takođe je rekao da su osumnjičeni napadači ušli u školu iza jednog nastavnika, između drugog i trećeg časa tog dana.

Dvojica muškaraca privedena su nakon napada. Na video-snimcima se vidi da su učenici pomogli u savladavanju i zadržavanju osumnjičenih.

Policija, hitne službe i službe civilne zaštite intervenisale su nakon napada u Toreonu, koji se nalazi oko 250 kilometara zapadno od glavnog grada savezne države, Saltija, u blizini granice Koahile sa saveznom državom Durango.

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Ubijena zamjenica direktora identifikovana je kao Neri Edit Narvaez Gonzales, koja je imala nešto više od 50 godina. Uzrok njene smrti još nije potvrđen, ali se pretpostavlja da je najvjerovatnije izbodena nožem.

Glavni tužilac Koahile, Federiko Fernandes, rekao je novinarima da su braća identifikovana kao "vjerovatni" počinioci, kako je opisao, "brutalnog napada". On je napomenuo da su osumnjičeni privedeni i predati Kancelariji glavnog tužioca Koahile.

"Ono što nam je rečeno jeste da su oni bivši učenici ove škole", izjavio je Fernandes.

"Ova dva bivša učenika su došla i napala administrativno osoblje ustanove, kao i neke učenike", rekao je on, ističući da je zamjenica direktora ubijena.

Fernandes je potvrdio da postoje izvještaji prema kojima su napadači nosili eksplozivne naprave, ali je rekao da nadležni organi još nisu potvrdili da je to zaista bio slučaj.

"Govore nam o hladnom oružju i nekoj vrsti petardi", rekao je on.

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Govoreći o mogućem motivu napada, Fernandes je izjavio da preliminarna istraga ukazuje na to da su osumnjičeni napadači željeli da se osvete zaposlenima u svojoj bivšoj školi.

Smrtonosni napadi su prilično retki u školama u Meksiku, ali je bilo nekoliko prethodnih slučajeva. U martu je tinejdžer navodno pucao i ubio dvije nastavnice u srednjoj školi u lučkom gradu Lazaro Kardenas, Mičoakan, na pacifičkoj obali.

U osnovnoj školi u Toreonu u januaru 2020. godine, jedanaestogodišnji dječak je pucao i ubio svoju nastavnicu i ranio još šestoro drugih prije nego što je okrenuo oružje na sebe.

(Telegraf.rs)