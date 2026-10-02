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Državljanin BiH napao policiju u Njemačkoj, pokušao da im otme pištolj

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02.10.2026 07:15

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Državljanin BiH uhapšen je juče, 30. septembra, kada je napao njemačke policajce, koji su došli da intervenišu zbog prethodnog incidenta.

Naime, ovaj 48-godišnji muškarac iz BiH prethodno je oko 14.10 časova u ulici Vacmanštrase vikao na dvojicu njemačkih državljana (68 i 71 godina) i jednog od njih odgurnuo.

Tada je policija izašla na lice mjesta, kako bi intervensala zbog incidenta. Kada je patrola zatražila ličnu kartu od 48-godišnjaka, on je napao dvojicu policajaca i oborio ih na zemlju.

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Zbog agresivnog ponašanja oni su pokušali da mu stave lisice, ali se tome snažno opirao i pokušao da zgrabi službeni pištolj 23-godišnjeg policajca. Međutim, nije uspio u svojoj namjeri jer je policajac uhavtio oružje zajedno sa futrolom.

Tek dolaskom dodatnih patrola osumnjičeni je savladan i vezan. Po nalogu Tužilaštva u Landshutu, državljanin BiH je uhapšen i izveden pred istražnog sudiju Okružnog suda u Landshutu.

U napadu i otporu lakše su povrijeđena tri policijska službenika.

(Nezavisne)

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Njemačka

Državljanin BiH

hapšenje

napad na policiju

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