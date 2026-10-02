Nesvakidašnja nezgoda u Sloveniji: Žena zbog vjeverice završila u bolnici

Neobična saobraćajna nezgoda dogodila se u srijedu u Logarskoj dolini u Sloveniji, kada je biciklistkinja, državljanka Poljske, pala sa bicikla nakon što joj je vjeverica iznenada prešla put.

Prema informacijama slovenačke policije, biciklistkinja se kretala iz pravca Pavličevog sedla kada je vjeverica iznenada istrčala pred nju.

Žena je pokušala da izbjegne životinju, ali je izgubila kontrolu nad biciklom, pala i zadobila teške povrede.

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Helikopterom prebačena u bolnicu

Na mjesto nezgode stigle su nadležne službe, a zbog težine povreda odlučeno je da biciklistkinja bude helikopterom prevezena u Univerzitetski klinički centar Maribor, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć.

Policija je slučaj evidentirala kao saobraćajnu nezgodu.

Ovoga puta u nezgodi nije učestvovalo drugo vozilo niti drugi učesnik u saobraćaju, već je do pada došlo nakon što je mala šumska životinja iznenada istrčala na put.

Susret sa životinjom može biti opasan za bicikliste

Iznenadna pojava životinje na putu može predstavljati opasnost za bicikliste, naročito pri većim brzinama.

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Naglo kočenje ili promjena pravca kretanja mogu dovesti do gubitka ravnoteže i teškog pada, što se dogodilo i u ovom neobičnom slučaju u Sloveniji.

(Glas Srpske)