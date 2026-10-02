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MUP Srpske izdao važno obavještenje za građane

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02.10.2026 09:06

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Полиција МУП Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) izdalo je važno obavještenje za građane uoči Opštih izbora, a koje se odnosi na izdavanje ličnih dokumenata i određenih zabrana.

Iz MUP-a naglašavaju da će povodom održavanja Opštih izbora, u dane vikenda raditi lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva i to:

  • u subotu 03.10.2026. godine u periodu od 07,00 do 19,00 časova i
  • u nedjelju 04.10.2026. godine u periodu od 07,00 do 19,00 časova.

"U navedene dane, građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju", poručuju iz MUP-a.

Zabrane

Osim toga, MUP je naveo da će na snazi biti i zabrane prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju."

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"U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom nastupajućih Opštih izbora na području Bosne i Hercegovine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP 'Protivgradna preventiva Republike Srpske' A.D. Gradiška, kao i za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa u nedjelju, 04. oktobra 10.2026. od 00,00 časova do 05.10.2026. godine do 06,00 časa. Ministarstvo u sjedištu, PU i PS, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", naglašavaju u MUP-u.

U istom periodu, u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.

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MUP Republike Srpske

Izbori 2026

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