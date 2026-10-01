Blanuša o sastanku sa Dodikom: Ništa sporno, postignuta i određena saglasnost

Blanko Blanuša, predsjednik SDS-a i kandidat ove partije za predsjednika Srpske "otkrio" je detalje razgovora sa Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a, ali i u tim detaljima opet ništa nije rekao.

Kako kaže za portal "Srpskainfo", "nema ništa sporno u tome da se sastanu predsjednici dvije najveće partije".

"Govorilo se i o svim aktuelnim stvarima o kojima razgovaraju predsjednici dvije najveće stranke. Mislim da je to sasvim dovoljno i da ne treba detaljisati previše o nekim stvarima", rekao je Blanuša.

Kaže i da je bilo "priče i saglasnosti" da strane iz Srpske imaju jedinstven nastup na nivou.

"Vrlo interesantno. Prvo, sastanak je bio, ja to ne krijem, ali je kontekst potpuno drugačiji. Sastanak nije bio sa Igorom Dodikom, nego sa predsjednikom SNSD Miloradom Dodikom. Mislim da nema ništa sporno da predsjednici dvije najveće stranke u Republici Srpskoj razgovaraju. Prvo da kažem da je bilo prirodno da se taj sastanak održi na nekom drugom mjestu. Naravno, kao opcija gdje je to moglo da bude, bila je i Palata Republike, međutim, u Palati Republike je ipak drugi predsjednik Republike Srpske. Da se sastanak održi u kancelarijama SDS ili SNSD, ni to nekako nije bilo prirodno. Zato je bio na toj lokaciji. Vjerovatno bi bilo još bolje da je to negdje bilo više javno, ali priroda sastanka je bila takva da, s obzirom na neke okolnosti, nije se išlo prema tome da to dobije veliku medijsku pažnju. Moram reći da nisam išao sam na sastanak, kao što se želi predstaviti. Tu je bio još jedan funkcioner Srpske demokratske stranke, naš kandidat na listi, koji je zapravo na neki način posredovao u tom sastanku. Što se tiče ostalih tema, prioritetno je bilo ono što je već rečeno, a govorilo se i o svim aktuelnim stvarima o kojima razgovaraju predsjednici dvije najveće stranke. Mislim da je to sasvim dovoljno i da ne treba detaljisati previše o nekim stvarima. Ako je to baš jako interesantno za gledaoce, mogu reći da je bilo i neke priče, pa i saglasnosti, da je dobro da sve stranke iz Republike Srpske imaju jedinstven nastup na nivou Bosne i Hercegovine, posebno u narednom periodu, kako bi na taj način što bolje zastupale interese Republike Srpske.

Republika Srpska Kovačević: Nisu nam bitne Blanušine izjave o sastanku sa Dodikom, bitno nam je da se drži dogovora

Na pitanje, šta znači da li se drži dogovora, Blanuša opet ne otkriva puno detalja.

"To morate pitati njih", rekao je Blanuša.