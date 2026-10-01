Dodik: Prnjavor - mala Evropa

Foto: X/Milorad Dodik

Prnjavor je naša mala Evropa, mjesto vrijednih ljudi koji znaju šta znače rad, sloga i napredak, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Oni dobro znaju ko se bori za njihove i interese Republike Srpske. Zato sam uvjeren da će podržati Željku Cvijanović, Savu Minića i SNSD", rekao je Dodik. Prnjavor je naša mala Evropa, mjesto vrijednih ljudi koji znaju šta znače rad, sloga i napredak. Oni dobro znaju ko se bori za njihove i interese Republike Srpske. Zato sam uvjeren da će podržati Željku Cvijanović, Savu Minića i SNSD. pic.twitter.com/Q4CUGtVNHG — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 1, 2026

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