Dodik: Prnjavor - mala Evropa

Autor:ATV redakcija
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Prnjavor je naša mala Evropa, mjesto vrijednih ljudi koji znaju šta znače rad, sloga i napredak, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Oni dobro znaju ko se bori za njihove i interese Republike Srpske. Zato sam uvjeren da će podržati Željku Cvijanović, Savu Minića i SNSD", rekao je Dodik.
Prnjavor je naša mala Evropa, mjesto vrijednih ljudi koji znaju šta znače rad, sloga i napredak. Oni dobro znaju ko se bori za njihove i interese Republike Srpske. Zato sam uvjeren da će podržati Željku Cvijanović, Savu Minića i SNSD. pic.twitter.com/Q4CUGtVNHG— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 1, 2026
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