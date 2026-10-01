Logo

Dodik: Prnjavor - mala Evropa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 21:09

Komentari:

0
СНСД трибина Избори 2026 Милорад Додик
Foto: X/Milorad Dodik

Prnjavor je naša mala Evropa, mjesto vrijednih ljudi koji znaju šta znače rad, sloga i napredak, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Oni dobro znaju ko se bori za njihove i interese Republike Srpske. Zato sam uvjeren da će podržati Željku Cvijanović, Savu Minića i SNSD", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Prnjavor

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Прњавор СНСД трибина Избори 2026

Republika Srpska

"Fantastična atmosfera u Prnjavoru nagovještava veliku pobjedu u nedjelju"

3 h

2
Биљана Плавшић

Republika Srpska

Poznat datum i mjesto sahrane Biljane Plavšić

3 h

0
Додик: Подршком Минићу и Цвијановићевој наставља се рад за јаку Српску

Republika Srpska

Dodik: Podrškom Miniću i Cvijanovićevoj nastavlja se rad za jaku Srpsku

3 h

10
Тактичка вјежба Козара

Republika Srpska

Specijalne jedinice sposobne da odgovore zadacima

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima