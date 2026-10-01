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Moskva i Minsk grade brzu željeznicu: Putovanje će trajati oko tri sata

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01.10.2026 21:45

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Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.
Foto: pexels/Kenneth Christopher

Rusija i Belorusija potpisale su memorandum o saradnji na izgradnji brze željezničke pruge Moskva–Minsk, kojom će vozovi moći da se kreću brzinom do 400 kilometara na sat.

Pruga će biti duga oko 700 kilometara, a putovanje između dvije prestonice biće skraćeno sa sadašnjih sedam do devet sati na oko tri sata.

Memorandum su potpisali ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin i beloruski ministar saobraćaja i komunikacija Aleksej Ljahnovič.

Nikitin je naveo da se očekuje dovoljan broj putnika da bi projekat bio ekonomski opravdan. Ruske železnice sada počinju izradu preliminarnog tehničkog obrazloženja za pruge Moskva–Minsk i Moskva–Nižnji Novgorod.

Rusija planira da do 2045. godine izgradi mrežu brzih železničkih pruga dužu od 4.500 kilometara, na kojoj bi saobraćalo oko 300 vozova. Pored linije Moskva–Sankt Peterburg, planirane su brze pruge iz ruske prestonice prema Jekaterinburgu preko Nižnjeg Novgoroda i Kazanja, kao i prema Adleru, Rjazanju i Minsku, prenosi Sputnik.

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Tagovi :

Moskva

Željeznice

Minsk

pruga

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