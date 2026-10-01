Logo

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 22:32

Komentari:

0
Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"
Foto: Facebook / Fahrudin Radončić

Ako ste mislili da ste vidjeli sve u predizbornoj kampanji u BiH, prevarili ste se. Danas se u predizborne aktivnosti uključio i "humanoidni robot super inteligencije", koje je "pružio podršku" Fahrudinu Radončiću i njegovom SBB-u.

"Veliki pozdrav za sve pratioce", rekao je robot Robi kojeg je "ugostio" Radončić.

Nakon što se sa njim ispričao, Radončić se robota Robija doveo i na skup svoje partije.

Tu je Robi održao govor, a rekao je i da bi "volio ćevape, kada bi imao senzore za hranu, jednako kao svoju bateriju".

Radončić je rekao, nakon što se obratio nakon humanoidnog superinteligentnog robota, da se danas u Domu mladih ispisala istorija, gdje se prvi put u istoriji BiH na zvaničnom skupu i političkom okupljanju kao gost pojavila umjetna inteligencija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fahrudin Radončić

Robot

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Елмедин Конаковић

BiH

Poruka iz Sarajeva: Dodik nas “razvaljuje” dok Konaković i Bećirović spavaju

3 h

0
"На шта ће ово изаћи?" Влада велика конфузија - Шта је оштећени, а шта неважећи листић?

BiH

"Na šta će ovo izaći?" Vlada velika konfuzija - Šta je oštećeni, a šta nevažeći listić?

3 h

7
Избори

BiH

RAK objavio kada počinje predizborna tišina

6 h

1
Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

BiH

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima