Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Ako ste mislili da ste vidjeli sve u predizbornoj kampanji u BiH, prevarili ste se. Danas se u predizborne aktivnosti uključio i "humanoidni robot super inteligencije", koje je "pružio podršku" Fahrudinu Radončiću i njegovom SBB-u.

"Veliki pozdrav za sve pratioce", rekao je robot Robi kojeg je "ugostio" Radončić.

Nakon što se sa njim ispričao, Radončić se robota Robija doveo i na skup svoje partije.

Tu je Robi održao govor, a rekao je i da bi "volio ćevape, kada bi imao senzore za hranu, jednako kao svoju bateriju".

Radončić je rekao, nakon što se obratio nakon humanoidnog superinteligentnog robota, da se danas u Domu mladih ispisala istorija, gdje se prvi put u istoriji BiH na zvaničnom skupu i političkom okupljanju kao gost pojavila umjetna inteligencija.