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Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

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30.09.2026 23:01

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Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je Elmedin Konaković nevjerovatno besmislen i promašen tip. Mini-star iz NiP-a u nastojanju da spasi svoj diplomatski promašaj, kaže za federalne medije da Cvijanović nije smjela ništa reći pred šefom kabineta Donalda Trampa Suzi Vajls.

"Elmedin Konaković je sam sebe učinio irelevantnim. Prošle godine je lupetao kako ja tokom posjete Americi ne mogu mrdnuti iz hotela. Onda se junačio kako će "spasiti" Kristijana Šmita, pa kako će bagerom rastjerati kadrove SNSD-a, pa kako će u vlast instalirati opoziciju iz Republike Srpske, pa kako će BiH uvesti u Evropsku uniju i ko zna šta još. A, sad kao zna šta sam ja pričala u Bijeloj kući. Nevjerovatno besmislen i promašen tip", poručuje Cvijanović.

Elmedin Konaković i Denis Bećirović pokušavaju na sve načine odbraniti činjenicu da su SAD nakon 30 godina promijenile politiku prema BiH. Diplomatske promašaje "trojne koalicije" u danima pred izbore fakturiše opozicija u Sarajevu, zbog čega je Konaković prisiljen da u medijskim nastupima pravda poraz pred diplomatijom iz Banjaluke.

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Željka Cvijanović

Elmedin Konaković

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