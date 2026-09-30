Migrantska ruta kroz BiH ponovo najaktivnija

Migrantska ruta kroz BiH je ponovo najaktivnija. Broj dolazaka porastao je za petinu. Od početka godine do kraja avgusta registrovano je oko 23 hiljade dolazaka, a u BiH je registrovano 1800 migranata. Podaci su ovo Međunarodne organizacije za migracije. Prema tim podacima najviše dolazaka prošlog mjeseca registrovano je u BiH.

"Prema nacionalnosti, među migrantima koji su tokom avgusta registrovani u BiH najviše je bilo državljana Sudana, koji su činili gotovo petinu odsto ukupnog broja dolazaka. Državljani Avganistana činili su 16 odsto, dok su državljani Egipta činili nešto više od deset odsto", navedeno je u izvještaju Međunarodne organizacije za migracije.

Broj ilegalnih migracija u Hrvatskoj je u padu, ali problemi na granici BiH postoje, poruka je ministra unutrašnjih poslova Hrvatske. Kako kaže, gotovi svi nezakoniti migranti sa zapadnobalkanske rute dolaze iz BiH.

"Više od 90, 95% migranata dolazi iz smjera BiH, zato smo se zalagali i uspjeli da se Fronteks rasporedi u BiH, oni su tek u početku i mi im želimo pomoći", kaže Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.

Migrantska ruta kroz BiH već dugo funkcioniše van kontrole institucija. Potrebno je hitno djelovanje nadležnih organa kako bi se spriječile prijetnje po bezbjednost zemlje, ocjena je stručnjaka za bezbjednost.

"Danas tvrdim da ništa nije kontrolisano, nikada nismo u BiH napravili ozbiljnu analizu, nikada nismo na osnovu te analize napravili ozbiljan plan i program, ozbiljnu strategiju, tako da i danas BiH je jedna od rijetkih zemalja u koju svako može da uđe, a ne može da izađe", kaže Slobodan Župljanin, stručnjak za bezbjednost.

"Očito da Republika Srpska nema velikih problema kada su migranti u pitanju s obzirom da je odlučila da ne prihvati ni migrantske kampove, a i one koji su ilegalno prešli deportuje i vrati odakle su krenuli", rekao je Saša Mićin, profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci.

Na Zapadnom Balkanu je tokom avgusta 2026. godine bilo aktivno 27 prihvatnih objekata. Stav Republike Srpske ostaje isti. Republika Srpska odbija mogućnost izgradnje i otvaranja bilo kakvih migrantskih centara i zadržavanja migranata na svojoj teritoriji.