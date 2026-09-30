Uklonili grb Nemanjića, sad bi ljiljanima mahali po Banjaluci

Podnosioci zahtjeva nastupaju kao pojedinci koji su blisko ili direktno povezani s Armijom BiH, ratnom vojskom samo jednog od naroda u Bosni i Hercegovini, pod čijim zastavama su počinjeni najveći zločini nad Srbima.

To je jedan od osnovnih elemenata zahtjeva Narodne skupštine da Ustavni sud odbaci zahtjeve za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakona kojim je u Republici Srpskoj zabranjeno isticanje zastava i simbola Armije BiH.

"Naime, prema javno dostupnim podacima, od jedanaest poslanika koji su podnijeli ovaj zahtjev za ocjenu ustavnosti, devet poslanika su bili pripadnici Armije RBiH, s tim da je jedan od njih prije nekoliko godina javno, sa pozicije načelnika opštine, pravosnažno presuđenom ratnom zločincu Sakibu Mahmuljinu čestitao „pobjedu zbog koje je i osuđen“, stoji u odgovoru Ustavnom sudu BiH u predmetima br. U-20/26, U-21/26 i U-22/26

Odgovor Skupštine apostrofira da je Mahmuljin u bjekstvu nakon pravosnažno izrečene kazne upravo za zločine mudžahedina nad srpskim vojnicima i civilima, pod njegovom komandom. Mi ne nosimo zastave Vojske Republike Srpske na Baščaršiju ili dvoglavog orla na Marin dvor. Zamislite kakvi su to luđaci koji u Banjaluci žele simbol Armije BiH i zabranu grba Nemanjića, poručuje predsjednik Skupštine.

"Zamislite kakvo je to ludilo i kakav je to agresivni srbofobni narativ kada vi želite da srpskom narodu osporite da ima zastave i himne koje su tradicionalne, koje su starije i od imena Bošnjak i od dolaska Turaka i grb Nemanjića – nešto što predstavlja istorijski identitet prije nego što je bilo koji turski vojnik došao na Balkan i da to osporite u Republici Srpskoj, pa niste to uspjeli u potpunosti da osporite – niste mogli da zabranite korištenje, samo ste pokušavali da utičete na službenost, a da istovremeno nama gurate prst u oko – da se najnormalnije ovdje na teritoriji Republike Srpske maše i stavljaju amblemi Armije Bosne i Hercegovine koja je dovodila mudžahedine koji su sjekli glave ovdje, tu oko nas, koji su vršili razne zločine nad našim vojnicima, zarobljenicima i stanovništvom", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Simboli su regulisani već postojećim Ustavom BiH i ne može iznad Ustava da se nameće simbol Armije BiH. Ukoliko Ustavni sud to zanemari, sam je sebi zakucao ekser u kovčeg, ali ludilo je takvo da se čak i na te karte igra, jer Ustavni sud BiH je protočni bojler najmonstruoznijih zahtjeva koje je ikad iko napisao u BiH, dodaje Nenad Stevandić. Stiže i odgovor jednog od podnosilaca zahtjeva – redaju se argumenti, istorijske lekcije i licemjerje par ekselans.

"Radi se o tome da se pokušava zabraniti simbol koji je srednjovjekovni simbol Bosne, koji je ukorijenjen, evo, u historiju, koji je jedno vrijeme korišten kao zvanična zastava Bosne i Hercegovine, pod kojim je priznata, je l', Republika Bosna i Hercegovina, tako da... U konačnici, mislim, ne možete vi zabraniti nekome da njeguje svoju tradiciju. S druge strane, imate u komponenti Oružanih snaga, dio Oružanih snaga, ljude koji su ratovali jedni protiv drugih i koji baštine tradiciju tih vojski", rekao je Edin Ramić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Ustavni sud BiH 31. marta 2006. godine proglasio je neustavnim grb i himnu Republike Srpske jer predstavljaju identitet samo jednog naroda. Dvoglavi orao motiv je koji se u srpskom identitetu pojavljuje u vrijeme Stefana Nemanje. Osam vijekova kasnije, prije 33 godine i dva dana muslimani u BiH su iz „Holidej Ina“ u Sarajevu izašli kao Bošnjaci. O ljiljanima, Vizantiji, Svetom trojstvu, dinastijama Kotromanić i Nemanjić nekom drugom zgodom.