Komšić priznao da je preglasao Cvijanovićevu jer se plašio medijske reakcije

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je da je podržao odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH (KONS), iako je, kako je rekao, znao da je pogrešna, jer bi u suprotnom bio proglašen „saradnikom Milorada Dodika koji ruši institucije BiH“.

Komšić je rekao da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović svojim potezima doveo do toga da više nema Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH te da, kako je naveo, tu situaciju treba „razobličiti“.

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Prema Komšićevim riječima, strani eksperti koji učestvuju u radu Komisije napustili su njene aktivnosti nezadovoljni situacijom nastalom nakon Bećirovićevog imenovanja novih članova. On je odbacio tvrdnje da su strani eksperti napustili Komisiju zbog toga što nisu željeli učestvovati u njenom radu tokom izborne kampanje.

Dva strana eksperta UNESKO-a, iz Italije i Kenije, obavijestila su Predsjedništvo BiH prošle sedmice da su se povukli iz rada Komisije.

Komšić je rekao da je problem i u tome što, prema njegovom mišljenju, u medijima nije bilo dovoljno ozbiljne analize cijele situacije nakon usvajanja odluke o imenovanju članova Komisije u Predsjedništvu BiH, na sjednici održanoj krajem juna.

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"Veći je problem što u medijima nije bilo ozbiljne analize cijele situacije, što se u javnosti stvarala slika da je to OK potez. Mislim, vid‌jelo se od početka na šta to ide. Ne može to na silu tako, zato što RS i Željka Cvijanović imaju zakonske i ustavne instrumente da to zaustave, a pogotovo što će stranci, u situaciji gd‌je vide konflikt, pobjeći od tog konflikta. To se i desilo. Ne mislite da će UNESCO učestvovati u našim raspravama gd‌je vide da nemaju veze s radom Komisije, već da su rasprave političke", rekao je Komšić u podkastu portala Vijesti.ba

Objasnio je da je na sjednici Predsjedništva podržao Bećirovićev prijedlog o imenovanju članova Komisije jer bi, kako je naveo, u suprotnom bio proglašen „saradnikom Dodika koji ruši institucije BiH“.

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“U tom trenutku, da nisam glasao za to, bio bih (proglašen) vjernim saradnikom Milorada Dodika, da rušim institucije BiH... Poderali bi me kao Oslobođenje, bio bih izdajnik, gori od Trojke“, rekao je Komšić, aludirajući na moguće reakcije pojedinih medija u Federaciji BiH u slučaju nije podržao Bećirovićev prijedlog na sjednici Predsjedništva BiH u junu.

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Narodna skupština Republike Srpske 7. jula dvotrećinskom većinom potvrdila je veto člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, čime je ta odluka stavljena van snage.

Cvijanović je prethodno uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije, proglasivši je destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Odluka je prethodno usvojena na sjednici Predsjedništva BiH, nakon što je Cvijanović napustila sjednicu.