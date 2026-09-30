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UIO podigla prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina

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30.09.2026 12:51

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УИО подигла праг за ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas na elektronskoj sjednici izmjenu i dopunu odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, koji je sada 45.000 KM.

Prema usvojenim izmjenama, prag za oslobađanje plaćanja dažbina povećava se sa 30.000 KM na 45.000 KM, saopšteno je iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.

U primjeni će biti tek nakon što se o tome izjasni Savjet ministara na jednoj od narednih sjednica.

Novčani iznos iz ove odluke usklađuje se jednom godišnje sa stopom inflacije u BiH na osnovu zvaničnih podataka Agencije za statistiku BiH o indeksu potrošačkih cijena, navedeno je u saopštenju.

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Tagovi :

UIO BiH

Uvozne dažbine

Oslobađanje od uvoznih dažbina

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