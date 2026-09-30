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Kovačević: Gdje je Blanuša bio kada je Srbima bilo najteže

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30.09.2026 13:45

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević postavio je dva pitanja za Branka Blanušu koja se tiču njegovog sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ratnom prošlošću.

1. Ako Blanuša tvrdi da sastanak sa Dodikom nije bio tajan i konspirativan, zašto je onda njegov pravni tim podnio krivične prijave protiv onih koji su o tom sastanku upoznali javnost? Ili Blanuša ipak nešto krije?

2. S obzirom na to da je tvrdnje o dezerterstvu, kao i krivičnu prijavu koju je zbog toga tadašnje Ministarstvo odbrane Republike Srpske podnijelo protiv njega u oktobru 1995. godine, Blanuša demantovao pečatom u vojnoj knjižici u kojoj je samo potvrdio da je svoj angažman u VRS okončao još u julu 1995, pitanje je gdje je bio kada je padala Republika Srpska Krajina, kada su padali Drvar, Glamoč, Grahovo, Mrkonjić Grad, Šipovo, Sanski Most, Jajce... kada je protjeran najveći broj Srba i poginuo veliki broj vojnika VRS?, upitao je Kovačević.

On je u objavi na Iksu upitao i gdje je bio Branko Blanuša kada je Srbima i Republici Srpskoj bilo najteže?

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Tagovi :

Radovan Kovačević

SNSD

Branko Blanuša

Komentari (6)

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