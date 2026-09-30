Cvijanović: Nebojšu Kuštrinovića će pamtiti brojne generacije

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će Nebojšu Kuštrinovića pamtiti brojne generacije po njegovom prepoznatljivom glasu i načinu na koji je meteorologiju približavao javnosti.
"Sa iskrenom tugom primila sam vijest o smrti Nebojše Kuštrinovića, čovjeka čije su znanje, predanost i poseban pristup meteorologiji ostavili dubok trag u struci i javnom životu Republike Srpske",navela je Cvijanovićeva u telegramu saučešća.
Ona je dodala da će Kuštrinović ostati upamćen i po svom radu na televiziji i radiju, ali prije svega kao stručnjak posvećen svom pozivu i ljudima.
Republika Srpska
Dodik: Nebojša Kuštrinović ostavio dubok trag u društvu
Poznati banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović /78/ preminuo je u Banjaluci.
Rođen je 8. jula 1948. godine u Banjaluci, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Banja Luka
Jednu anegdotu o Nebojši Kuštrinoviću Banjaluka i danas prepričava
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