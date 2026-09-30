Sve se mijenja od 5. oktobra: Pljuštaće kiša para za ova 4 znaka

Prazan novčanik prestaje da bude razlog za stres. Od 5. oktobra četiri znaka Zodijaka konačno zaboravljaju na besparicu.

Promjenu su dugo čekali, skupljali su svaki dinar i troškove planirali nedjeljama unaprijed, ali planetarna slika sada donosi drugačija pravila.

Pare dolaze iz pravaca koje uopšte nisu planirali, i to u iznosima koji pokrivaju znatno više od jedne zaostale rate.

Za one koji su mjesecima preživljavali pod pritiskom nebo nudi konkretna rješenja, pa oni sada konačno brišu finansijske minuse.

Zaboravite na neprospavane noći zbog neplaćenih računa, jer oktobar donosi opipljiv preokret.

Bik i neočekivana isplata koja preokreće sve

Bik je dugo pokušavao da dođe do svog teško zarađenog novca. Stara isplata koja je stalno kasnila, ili povraćaj sredstava za koji su potpuno zaboravili, sada liježe pravo na tekući račun. Nije to sitan iznos koji tek privremeno gasi požar, već ozbiljna suma novca koja trajno popravlja stanje na bankovnom računu.

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Nova prilika donosi preko potrebnu stabilnost, pa se Bikovi ekspresno oslobađaju obaveza prema banci. Poslije meseci teške neizvesnosti vraćaju se starom načinu života, u kome svaki račun plaćaju na vreme i ostavljaju nešto viška za lična zadovoljstva.

Ribe zatvaraju stara dugovanja kroz nasljedstvo

Ribe umeju da budu oprezne sa novcem, ali ih je posljednji period natjerao da potroše mnogo više od kućnog budžeta. Od 5. oktobra čuju vijesti koje menjaju sve planove za kasnu jesen. Uspješno završavaju komplikovano imovinsko pitanje ili dug sudski proces koji je godinama bez potrebe stajao u fioci.

Novac koji stiže odjednom poništava sve ranije tenzije. Zato se hrabro rješavaju starih zaduženja i konačno mogu mirno da rezervišu zimski odmor. Više ne moraju da provjeravaju stanje u aplikaciji pre svakog ulaska u prodavnicu.

Lavovi dobijaju ponudu i zaboravljaju na besparicu

Lav rijetko gubi glavu zbog sitnica, ali su ga nagomilane rate i opomene pošteno iscrpijele. Krajem prve nedjelje oktobra primamljiv poslovni predlog kuca mu pravo na vrata. Konačno potpisuje ugovor koji je druga strana dugo odlagala i dobija zvaničan pečat za novi projekat.

Zarada koja prati ovaj dogovor daleko prevazilazi početna očekivanja. Ovim potezom Lavovi izlaze iz minusa, a novčanik im ponovo postaje pun. Zauvijek zaboravljaju na dugove koji su ih do juče kočili u poslovnom napredovanju.

Vaga naplaćuje zaradu koja je predugo kasnila

Vaga je mjesecima vagala svaki trošak i odlagala sve što nije moralo odmah. Od 5. oktobra zaostala zarada, na koju je gotovo prestala da računa, konačno leže na račun. Poslije toga ne mora više da bira između dva računa, nego mirno plaća oba.

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Pritisak koji je nosila u tišini polako popušta. Vaga ponovo sklapa planove bez grča i sa osjećajem da je novac opet na njenoj strani.

Nebo briše sve vaše minuse do posljednjeg

Nebeska pravda stiže, a Bik, Ribe, Lav i Vaga dočekuju preokret koji mijenja sve. Ono što je mjesecima stajalo zamrznuto sada se rješava sudbinskom brzinom.

Vraćaju se stari dugovi, liježu zaostale zarade, a pritisak besparice zauvijek napušta vaš dom.

Ovi srećnici zaboravljaju na dugove i okreću novi list bez grča u stomaku. Nema više brojanja sitniša i straha od poštara.

Univerzum vam pruža ruku spasa, pa prihvatite dar koji briše svaku suzu nad praznim novčanikom i počnite da živite punim plućima, prenosi Krstarica.