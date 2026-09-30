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Sedam povrijeđenih: Prve fotografije sa mjesta lančanog sudara

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30.09.2026 13:09

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Судар код Шимановаца
Foto: Telegraf.rs

Na auto-putu u smijeru ka Beogradu, između Pećinaca i Šimanovaca, došlo je do lančanog sudara u kom je učestvovalo 14 vozila, u kom je, prema saznanjima Telegrafa, povrijeđeno najmanje sedam osoba.

Do lančanog sudara je navodno došlo zbog smanjene vidljivosti usljed dima koji je došao sa zapaljenih njiva, a vozila su se slupala prije isključenja za Pećince. Najpre je, prema prvim informacijama, a iz zasada još neutvrđenih razloga, nezgodu doživio kamion, dok je potom došlo do sudara više kombi i putničkih vozila, kao i manjih kamiona.

Kako javlja reporterka Telegrafa sa lica mjesta, uviđaj je i dalje u toku, policija je na licu mjesta, a Hitna pomoć i dalje prevozi povređene za Beograd na dalje zbrinjavanje. Stepen povreda za sada nije poznat.

Na lice mjesta izlazili su i vatrogasci, kako bi izvlačili povrijeđene iz vozila.

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Sedam povrijeđenih, u nesreći učestvovalo 14 vozila

Pojedini automobili su, usljed sudara, završili pored puta, a većina vozila potpuno je smrskana.

Kako je potvrđeno za Telegraf iz PU Sremska Mitrovica, do lančanog sudara došlo je nešto prije 10 sati, a prema prvim informacijama sedam osoba prevezeno je sanitetima Hitne pomoći u bolnice u Beogradu. Nije isključeno da povrijeđenih ima i više, te da će naknadno da se jave za pomoć.

Saobraćaj je djelimično pušten, nakon što su vozila preusmjeravana na alternativne pravce. U smjeru ka Beogradu on se odvija jednom trakom, a povremeno se zatvara kada je potrebno da se odveze neko od slupanih vozila. Na mjestu nezgode su kilometrima duge kolone vozila.

Policija je na terenu i i dalje je u toku uviđaj na mestu saobraćajne nezgode. Ipak, dio vozila koji je učestvovao u udesu već je uklonjen sa puta.

(Telegraf)

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Tagovi :

sudar

Saobraćajna nezgoda

Srbija

lančani sudar

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