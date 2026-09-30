Prenos: Konferencija za medije Milorada Dodika i Save Minića

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Foto: Kremlin

Prenos konferencije za medije Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, i Save Minića, premijera Republike Srpske, povodom posjete Rusiji, možete pratiti u našem programu od 13 časova i 30 minuta.

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