Logo

Prenos: Konferencija za medije Milorada Dodika i Save Minića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

30.09.2026 13:45

Komentari:

2
Пренос: Конференција за медије Милорада Додика и Саве Минића
Foto: Kremlin

Prenos konferencije za medije Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, i Save Minića, premijera Republike Srpske, povodom posjete Rusiji, možete pratiti u našem programu od 13 časova i 30 minuta.

Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

konferencija za medije

Milorad Dodik

Savo Minić

Komentari (2)

Više iz rubrike

Битно: Дипломатске посјете званичника Републике Српске

Emisije

Bitno: Diplomatske posjete zvaničnika Republike Srpske

1 d

0
У првом плану - специјал: Џефри Сакс

Emisije

U prvom planu - specijal: Džefri Saks

2 d

0
Важно: Дипломатска офанзива Републике Српске

Emisije

Važno: Diplomatska ofanziva Republike Srpske

2 d

0
енерго ново

Emisije

Energo klub: Odgovori na najaktuelnija energo pitanja

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima