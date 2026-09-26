Energo klub: Odgovori na najaktuelnija energo pitanja

„Energo klub“ i ove nedjelje odgovara na najvažnija energo pitanja.

Koliko miliona je ERS dao na uvoz struje?

Da li se isplatilo poskupljenje mrežarine?

Koja su najznačajnija ulaganja na području Elektro Bijeljine?

Šta su izazovi i problemi Elektroprenosa BiH?

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.



Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.