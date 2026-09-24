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Dokumentarni film: Flin

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Izvor:

ATV

24.09.2026 15:40

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Документарни филм: Флин

Od vojnog vrha do političkog progona, dokumentarni film „Flin” donosi snažnu priču o životu generala Majkla Flina, od njegovog uspona u američkoj vojsci i funkcije savjetnika za nacionalnu bezbjednost, preko razotkrivanja korupcije, pa sve do ozbiljnog političkog progona sa kojim se suočio.

Ostvarenje prati životni put generala Flina od ranog djetinjstva, preko uspješne vojničke karijere, do ključnih državnih dužnosti u administraciji predsjednika Donalda Trampa. Bez cenzure i otvoreno, film govori o pritiscima sa kojima se suočavao nakon što je javno ukazao na korupciju.

„Flin” je priča o hrabrosti i beskompromisnoj borbi za očuvanje slobode.

Dokumentarni film „Flin” u subotu u 20 časova i 40 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Majkl Flin

Dokumentarac

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