U drugom planu: Mladen Ilić

U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Mladena Ilića, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je još u ranim dvadesetim zakoračio u svijet politike.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format „U drugom planu”. Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš. „U drugom planu” petkom u 20 časova i 10 minuta.

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