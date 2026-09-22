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Bitno: Rast cijena nafte i posljedice

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Izvor:

ATV

22.09.2026 14:16
Битно: Раст цијена нафте и посљедице
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o rastu cijena nafte, poskupljenju goriva i posljedicama koje bi novi naftni udar mogao ostaviti na cijene i životni standard u 2027. godini.

Cijene goriva ponovo rastu, a skuplje nećemo plaćati samo na pumpama. Rast cijene dizela mogao bi se preliti na transport, proizvodnju, poljoprivredu, a na kraju i na cijene hrane i svakodnevnih proizvoda.

Koliko još gorivo može poskupjeti, gd‌je ćemo novi talas poskupljenja najviše osjetiti i kakvu nam 2027. godinu najavljuju trenutna kretanja?

Za „Bitno” govore: prof. dr Milenko Krajišnik, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske i Dragan Trišić, član Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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