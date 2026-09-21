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Važno: Evropski put BiH

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Izvor:

ATV

21.09.2026 13:06
Важно: Европски пут БиХ
Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 10 minuta o evropskom putu BiH.

Evropski put BiH sve više liči na zastoj: pregovori nisu počeli, političke razlike rastu, a u Srpskoj jača evroskepticizam i jaz između evropskog kursa i raspoloženja građana.„Važno“, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja.

Za „Važno“ govore: Obrad Kesić, politički analitičar i ambasador i šef Misije BiH pri EU, Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Milan Zečević, spoljni član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 10 minuta.

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ATV

važno

Saša Mićin

Obrad Kesić

Zlatan Klokić

Dejan Rauš

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